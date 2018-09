Sin estar en la pasarela, Rihanna se roba las miradas en desfile de Nueva York

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Rihanna desató a su bestia salvaje en un exuberante desfile de Savage x Fenty que cerró el miércoles por la noche la Semana de la Moda de Nueva York.



El singular show en un escenario tropical incluyó mujeres de todas las formas, tallas y razas retorciéndose, carcajeándose, jugueteado y acechando como animales en prendas de encaje, red y satén que brillaron para la segunda temporada de la marca.



El exótico mundo de brazaletes, ropa íntima y pijamas fue presentado en 50 atuendos, en medio de un estanque, hidroponía, biodomos botánicos movibles y estaciones de plantas construidas adentro de un cavernoso edificio en el Navy Yard de Brooklyn.



"Mi misión es simplemente que las mujeres en todo el mundo se sientan cómodas y sexy y se diviertan con la lencería", dijo la estrella del pop e ícono de la moda a The Associated Press entre bambalinas tras el singular desfile que arrancó vítores de la audiencia. "Creo que esta noche fue una de esas experiencias que quería que la gente sintiera esa energía. Quería que sintieran todos los tipos de cuerpos diferentes, todas las mujeres diferentes en distintos escenarios de su femineidad".



Las “bestias” de Rihanna venían tatuadas. Incluyeron a dos mujeres embarazadas mostrando sus formidables barrigas con orgullo, a una ninfa vestida de verde neón, y a las famosas hermanas modelos Gigi y Bella Hadid, la primera ataviada en café, la segunda en azul claro.

La cantante cuando llegaba al desfile de moda en Nueva York.







Todas se movieron lentamente a lo largo de la coreografía, algunas bajo una caída de agua, en medio de un escenario vivo con fauna, con follaje trepándose por dos estructuras que se movían alrededor mientras las modelos entraban y salían caminando de manera provocativa. Por momentos, las mujeres se agrupaban en tríos para explorar sus cuerpos.



"Cuando oyes la palabra ‘savage’ (salvaje), es bastante evidente", explicó Rihanna. "Es un mundo de seguridad, es un mundo sin miedos, y siento que las mujeres aquí esta noche representan ese mundo, salvaje, y que cada mujer lleva una salvaje adentro. La encuentre o no, está ahí".



La colección Savage x Fenty otoño-invierno, que fusiona estilos de calle con ropa sexy para la cama, estuvo disponible para la compra inmediatamente después del show. Viene en una variedad de tonos de neón, estampados de animal, colores piel y neutrales, y tonos de esmeralda, rubí y amatista. Hubo nuevas siluetas en comparación con la primera exitosa temporada de la línea, con cortes altos en la pierna.



Incluyó “bralettes” y ropa interior hecha en red, malla y encaje; pijamas extragrandes para el día o la noche; leotardos que fueron de tejidos a apenas perceptibles que lo revelaban todo, aunque algunas modelos llevaron cobertores para los pezones.



Rihanna también lanzó una colección #iamsavage de bralettes, tangas y pantis con corte hasta la cintura con el emblemático logo de la rosa dorada de su marca. También hay leggings, camisetas, pantalones cortos y corpiños.



Para las fiestas decembrinas, Savage x Fenty ofrecerá piezas de mezclilla convertidas en lencería y pijamas.



Cuando Rihanna habla de aceptar todas las tallas, no lo dice por decir. Las tallas de Savage x Fenty van de 32A a 40DDD para sostenes y de XS a 3X para ropa interior y pijamas. Los precios oscilan entre 12,50 y 115 dólares.



Este mundo salvaje está disponible en SavageX.com, HarveyNichols.com, Zalendo.com y una tienda pop-up en Nueva York a la cual seguirá el Mall of America.