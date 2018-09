Diego Vázquez: "Desde hace ratos que el jugador le estaba lanzando codazos a Rubilio"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador del Motagua, Diego Vázquez, habló sobre el compromiso que jugó ante el Real de Minas, donde Rubilio Castillo salió afectado tras sufrir una fractura en su pómulo derecho.



“Fue un partido raro que se tornó complicado. Generamos algunas situaciones en el primer tiempo, pero no dominamos como otras veces. Nos faltó controlar. Real de Minas se cerró bien y no logramos abrirlos” , dijo el estratega.



Siguió diciendo: “Mejor lo dejamos así porque cuando hablamos es complicado. Lo que te puedo decir es que el juego fue raro, a partir de la lesión de Rubilio. Desde hace ratos que el jugador le estaba lanzando codazos, ya lo habían advertido y no le sacaron nada. Nos faltaron ideas para llegar al marco de ellos”.



- Expulsión de Denil -

“La tengo que ver, no puedo decir nada sin ver las repeticiones. Del arbitraje no voy a hablar, en otras oportunidades ya lo he dicho, siempre son los mismos protagonistas, no vamos a referirnos al arbitraje”.



- Contundencia -

“Generamos un par de jugadas, nos faltó serenidad para poderla mandar a guardar. Me parece que generamos muy poco para lo que estamos acostumbrados. Nos costó adaptarnos a la cancha además”, finalizó el entrenador de las águilas.





??| Nuestro delantero, Rubilio Castillo fue operado exitosamente, en dos semanas podrá volver a jugar. pic.twitter.com/6ZwLnRZQaa — Fútbol Club Motagua (@MOTAGUAcom) 13 de septiembre de 2018