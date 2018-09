Real España le perdió el respeto a los Lobos y Rubilio salió fracturado, el saldo de la fecha 9 en la Liga de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el final de la primera vuelta del torneo Apertura 2018-19 de la Liga Nacional el resumen es: ¡qué charrula de jornada! No porque haya ganado el España, ni porque Real Minas no haya perdido. Tampoco porque haya despertado el campeón... ¡no! Es porque hubo pocos goles (10) y menos fútbol.



Partidos de malos a tortuosos, sobretodo el Real de Minas que metió hasta la Piedra de Apagüiz de Danlí en el arco del estadio Marcelo Tinoco, donde la tragedia más grande no fue que los mineros hayan sacado un punto, sino la lesión de Rubilio Castillo quien sobre la noche del miércoles era operado tras una fractura en el pómulo.



De ese cero a cero en Danlí no se rescata nada, sino el lamento de la lesión que se llevó el tercer mejor goleador histórico de la Liga y esperanza de gol del Azul en la Liga Concacaf la próxima semana ante el Tauro en Panamá.

Y sí, él es el goleador del club, porque el paraguayo Roberto Moreira -y de Marco Tulio Vega mejor ni hablamos- se apagó tanto como el colombiano del Honduras de El Progreso, Yerson Gutiérrez, que creo ya no llega a los estadios a jugar.



Por cierto, el Marathón consiguió su primera victoria en cancha esta temporada (la otra fue administrativa ante Juticalpa) al vencer 3-1 al Honduras de El Progreso, en el estadio Yankel Rosenthal, donde además el Chino Discua marcó su primer gol oficial (sí, es que el que había marcado ante Juticalpa quedó sin valor estadístico porque el juego se le acreditó al Monstruo 0-3 por forfait) y se paró frente a la grada con las manos en las orejas... ¿qué habrá querido decir?





Dígamos que lo más atractivo de la fecha fue el triunfo del Real España sobre Lobos UPNFM en Choluteca. Escribo que atractivo porque la Máquina nunca -¡NUNCA DIJE!- le había ganado a los universitarios, pero ni en los partidos amistosos cuando los Lobos eran Jaguares y jugaban en segunda. Dos goles de Iván López y uno de Ángel Tejeda sin querer queriendo.



La jornada 9 se cerró con el empate 1-1 de Juticalpa vs Platense, en un partido de mucha pena... bueno, porque los goles fueron de penal y en San Pedro Sula, Olimpia empató cero a cero ante Vida.



Es reprochable que los árbitros experimentados no dejen "pitar" con libertad a los más jóvenes que la Comisión de Arbitraje está desarrollando. Durante toda la primera vuelta, se ha podido ver que árbitros como Said Martínez y otros, le dicen a los más jóvenes cómo Orlando Hernández y Alex Morazán, qué pitar y no pitar.

Señor Rebollar, está bien la idea de que se puedan ir fogueando con los más "gallos", pero ojo, no hay que ser tan obvios.









Olimpia finalizó la primera vuelta invicto con 19 puntos pero con cuatro empates inesperados para la calidad de plantel que tiene. Real España pese a la crisis que le vendieron los medios se puso tercer lugar junto con Platense que ha hecho una heroica primera ronda.

Motagua y Marathón quedan debiendo un partido que aún no sé sabe si se jugará en el año 2098 ó en el próximo siglo.



PRÓXIMA JORNADA



VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE

Honduras vs Lobos UPNFM



DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE

Platense vs Motagua

Vida vs Marathón

Real España vs Juticalpa



El partido Olimpia vs Real de Minas no se jugará porque el León viajará a Estados Unidos a jugar un partido amateur en Nueva Orleans y otro presuntamente ante el DC United de la MLS.



GOLEADORES

Ninguno de estos caballeros hizo gol en la fecha 9, por lo que no hay más que decir.