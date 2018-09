Así se jugará la jornada 9 de la Liga Nacional de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este miércoles avanza el torneo de Apertura 2018-19 de la Liga Nacional de Honduras, donde la puja por el primer lugar está cada vez más cerca para el Motagua.



Olimpia, que sigue siendo líder con 18 puntos, tratará de quedarse en la cima cuando enfrente al CD Vida de La Ceiba, en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.



Platense, que ha tenido un buen torneo, pues de ocho juegos ha ganado cuatro, perdido tres y tiene un solo empate, buscará los tres puntos ante el Juticalpa y así mantenserse en los primeros lugares.



Por otro lado, la tabla de goleadores en el actual torneo la comanda el atacante del Olimpia Jerry Bengtson, con 5 tantos, Jerson Gutiérrez (Honduras Progreso) y Carlos Bernárdez (CD Vida), también con la misma cantidad.



Rubilio Castillo y Roberto Moreira del Motagua les siguen con cuatro goles cada uno.



Estos son los partidos para este miércoles:



3:00 PM | Real de Minas vs Motagua

Estadio Marcelo Tinoco (Danlí)



3:00 PM | Marathón vs Honduras

Estadio Yankel Rosenthal (SPS)



6:00 PM | Lobos UPNFM vs Real España

Estadio Emilio Williams (Choluteca)



7:00 PM | Olimpia vs CD Vida

Estadio Morazán (San Pedro Sula)

7:00 PM | Juticalpa vs Platense

Estadio Juan Ramón Brevé (Juticalpa)