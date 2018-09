España recupera la sonrisa con Luis Enrique

ELCHE, ESPAÑA.- La selección española parece haber dejado atrás su penosa experiencia en el Mundial de Rusia para volver a reencontrar sus mejores sensaciones y juego con el nuevo seleccionador Luis Enrique Martínez a las riendas.



"Ha salido todo redondo", aseguraba el martes 'Lucho', que no pudo empezar con mejor pie su andadura al frente de España con dos victorias de prestigio, destacando la goleada 6-0 a Croacia en Elche dentro de la Liga de Naciones.



"El futuro ya está aquí", "Gozada nacional", "Hemos vuelto"... La prensa española realzó el gran juego desarrollado por España ante la subcampeona del Mundo, cuyo seleccionador, Zlatko Dalic, no buscó excusas: "España ha jugado un fútbol fantástico y nos ha ganado con una gran diferencia".



- Luis Enrique convence -

"Este equipo funciona, gana y nos representa. Lo que la afición le pide a la Selección", escribió este miércoles el director del diario AS, Alfredo Relaño, en su columna.



En apenas dos partidos, el toque del nuevo seleccionador ha empezado a notarse con una España, que mantiene su pase, pero que también llega más.



"Luis Enrique merece un aplauso, en muy pocos días ha armado un equipo nuevo. Distinto, eficaz, suelto en su juego y rematador", añadió Relaño, hablando del seleccionador española.



Llegado al cargo en medio en medio de algunas reticencias, el extécnico del Barcelona ha borrado las dudas generadas en el momento de su nombramiento con esas dos victorias frente a Inglaterra y Croacia, dos de las cuatro mejores selecciones del pasado Mundial de Rusia.



Ante Croacia, el seleccionador español vio como todo el estadio Martínez Valero ilicitano se puso a corear su nombre.



Tras Rusia-2018, se había abierto el debate sobre el estilo de juego de la 'Roja' que parece estar cerrando Luis Enrique, con su idea de fútbol, la misma con la que también renovó en su momento al Barcelona.



- Presión y verticalidad -

Frente a Croacia, España no sólo manejó el balón, sino que aplicó presión alta en campo contrario y el robo de balón para iniciar las jugadas, mientras por las bandas llegaban la profundidad y los centros.



Con 'Lucho', España ha redescubierto el tiro desde lejos, algo que se echaba en falta por momentos en la 'Roja' más aficionada al toque.



Dos de los seis goles contra Croacia tuvieron su origen en sendos zapatazos de Marco Asensio desde la frontal.



"Si hay un gran triunfador de este arranque de era es Luis Enrique", afirmó el diario Marca, para el que, en nueve días, 'Lucho' "ha dado la vuelta al ánimo y al fútbol de la selección".



"Todo le ha salido bien al asturiano, que ha sentado las bases para que España vuelva a ser una grande", añadió el diario deportivo madrileño.



El primer paso en ese objetivo sería meterse en la final de la Liga de Naciones, para lo que España parece bien encaminada tras sus dos victorias con lo que encabeza el grupo 4 de la Liga A, la más potente de la nueva competición de la UEFA.



Pero, Luis Enrique que también ha advertido que nadie tiene la plaza asegurada en su selección para mantener la tensión de sus hombres, prefiere ser prudente.



"Está bien proyectada la clasificación, pero ahora voy a trabajar para mejorar lo que he visto que hay que mejorar, más allá de que hemos jugado dos buenos partidos", advertía el martes, el seleccionador español.