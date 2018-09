Secretaría de Finanzas asume el compromiso de pagarle a los Matta

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Finanzas se comprometió a pagar los 500,698 dólares a la familia Matta Waldurraga.

La titular de esta entidad estatal, Rocío Tábora, dijo que pese a que no estaba presupuestado se hará frente a la solicitud hecha por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), luego de una resolución de un juez de Privación de Dominio.

EL HERALDO reveló el lunes, en exclusiva, esta encrucijada en la que se encuentra el Estado. “No es que no tengamos dinero para los 500 mil dólares para la familia Matta, a mí me llegó la carta de la OABI a finales de la semana pasada, pidiendo pagar eso, y por ley la Secretaría de Finanzas tiene que hacerlo”, justificó Tábora.

Reconoció que ese desembolso no estaba presupuestado, pero, dijo que se harán las modificaciones presupuestarias correspondientes para realizar lo que por mandamiento de la Ley le corresponde.

“Yo reflexionaba y voy a hablar con el director de la OABI, porque se incautaron 826 mil dólares, pues de ahí mismo se podría pagar para no afectar dinero de la Secretaría de Finanzas, pero bueno, esa es una reflexión personal que yo hago”, señaló en HRN.

Lea también: Dictámenes permanecen en rezago en CN

La Secretaría de Finanzas instruyó a un equipo técnico para que haga un análisis sobre ese tipo de situaciones para poder proponerle a disposición a la OABI un esquema de un fondo para poder resolver esas situaciones imprevistas. Dijo que el hecho de que el Estado tenga sus finanzas en orden permite cubrir esta obligación.

El 6 de agosto, una resolución emitida por el Juzgado de Privación obliga a la familia la devolución de más de 500 mil dólares y sus intereses a la familia Matta Waldurraga.

Los más de 500 mil dólares se encontraban asegurados desde hace 14 años. Expertos financieros aducen que solo por conceptos de interese, Finanzas erogaría entre 140 mil y 210 mil dólares.

Sobre el particular, el profesional del derecho, Raúl Suazo Barillas, cuestionó que “hacen fiesta con bienes ganados, joyas, carros, porque no tienen ningún control. Tampoco hemos visto que el dinero ha sido invertido en seguridad, siento que es un negocio para el Estado estar incautando cosas y no regresándolas”, criticó.