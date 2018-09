Ajuterique... un lugar que es cuna del arte, cultura y la historia de Honduras

AJUTERIQUE, COMAYAGUA.- Ante semejante tesoro, no puede existir en este lugar un espacio para la tristeza. Marimba, danza y hasta una banda que se apodera de las calles de este pueblo que algo tiene que ver con los ajos, con los ojos y con la cultura. Bueno, eso dicen lo que estudian el origen de los nombres.



Apenas y se sale levemente de la carretera CA-5 (una legua -7 kilómetros- dicen los textos históricos que refieren a este municipio como uno de los más antiguos del país, 1550 para los lencas, 1670 para la Corona) y en un agradable recorrido se encuentra ya uno cantando “no me chingues la vida” con la Banda La Playiteña.



Debo decirlo sin que se pase a más, estos tomates rojos y el olor de esas cebollas moradas me indican que acá la horticultura también es ley y esa taza de café caliente que no puedo borrar del paladar es rey.

Acá es Ajuterique, tierra de buenos músicos, cuatro bandas que se pasean por toda la zona central animando ferias y fiestas, unas marimbas que enamoran y un cuadro de danzas con una perfecta armonía, dan fe de ello.

No tengo miedo en escribirlo, pero la herencia cultural de Ajuterique debe ser un orgullo nacional.



Recién hace unas semanas despidieron agosto con un festival multicultural muy bueno y hoy en este Día de la Patria se le debe dar el mérito.



Desde los españoles

La tierra de Ajuterique quedó bendita desde el mismo día en que Dios pasó su dedo en la creación.

En tiempos prehispánicos los lencas tenían estas laderas de unos 1600 metros sobre el nivel del mar como su huerto natural y en tiempos de la Colonia (1550), cuando le dijeron al Capitán Marcos de Reyna que podía fundar un pueblo “a una legua” de la Catedral Comayagua, como el principal abastecedor de alimentos de la zona.



De allí a especialmente los situados a las orillas del canal de riego Selguapa donde aún se cultivan granos básicos.



Pero en Ajuterique, por donde han pasado terremotos y batallas militares históricas -como la de Vicente Tosta y Gregorio Sierra (1924)- y varias inundaciones, el legado cultural sigue vivo.



Otro de los orgullos de este lugar tiene que ser el café, que según los expertos es un grano elegante, aromático y de buen sabor al paladar. De hecho, ya hay varias empresas locales que explotan marcas de exportación.



Festivales y fiestas

Nadie se puede aburrir acá. Los ajuteriquenses -su gentilicio- se la pasan de maravilla en diciembre con las famosas luminarias, unas quemas que hacen en las calles por las noches para limpiar la vida.



Pero también destacaré que sus mayores orgullos son el Festival de los Reyes, una fiesta que tiene ya 315 años de realizarse ininterrumpidamente en honor a los Reyes Magos que cuentan los Evangelios del cristianismo.

Alcalde Mario Rolando Palencia es el alcalde de Ajuterique, conocido como “Maín”, ha moderinizado el centro del municipio. Ahora tiene más tareas pendientes como salubridad, empleo y urbanización.

Otro gran acontecimiento de cada año es la Feria de Agosto, en honor a Ecce Homo (del latín “he aquí el Hombre” que dijo Poncio Pilato cuando entregó a Jesús).

Tampoco dejaré de lado el famoso y tradicional Guancasco, el ritual lenca conocido como el encuentro de los pueblos.



Ajuterique actual

Ajuterique me ha resultado fascinante debo decirlo. El centro del municipio está bien conservado y debo rendir el mérito a las personas que han trabajado por desarrollarlo.

Durante el Festival Multicultural que se desarrolló hace dos semanas, me sentí en paz en las bancas del parque, disfruté de dulces tradicionales, de un buen café y un par de “chucherías” que aunque no son oriundas de la zona, pues son parte del trabajo digno de mujeres con carácter.



Me gustó ver las fotos que muchos chicos le hacen a las aves (Moisés Castañeda, Andrea Hernández y Johnny Urbina). Y pese a que ese ritmo de banda me da tantas vueltas en la cabeza como los trompos que varios niños rodaban a un costado, debo decir que en Ajuterique me la he pasado bien.

El día que se partió en dos

En 2001, Ajuterique fue noticia en el mundo tras acusaciones por abusos sexuales del entonces cura del lugar, el guatemalteco, Eduardo Velásquez, quien fue expulsado del país.



Ante ello, la feligresía se partió en dos y los más fieles al religioso viajaban hasta Guatemala para visitarle.



En 2009 el padre regresó a Ajuterique y fue portada de los medios. Al día de hoy, hay quiénes aún le siguen.