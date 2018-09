TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizarán cortes del fluido electrico en varios sectores debido a obras de mantenimiento.

Estos son los sectores de Honduras que no tendrán energía eléctrica este miércoles 12 de septiembre.

Las líneas afectadas están en el Distrito Central, Yoro, La Ceiba, el occidente del país, entre otros.

Listado completo:

Miércoles 12 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en el Distrito Central

Col. La Reforma, Embajada de EEUU, Avenida La Paz, Más x Menos, barrio y mercado San Pablo, Guanacaste, escuela José Cecilio del Valle y zonas aledañas.



Miércoles 12 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en el Distrito Central

Col. Sempe, La Sosa y altos de La Sosa, Travesía, La Trinidad, Col. EEUU, Aldea Agua Blanca, Santa Isabel, La Esperanza, col. San Miguel.



Miércoles 12 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en Yuscarán, El Paraíso

Yuscarán, Rancho Quemado, Oropolí y zonas.



Miércoles 12 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en Santa Elena, Choluteca

Lajero Blanco, aldea Las Delicias, Los Llanitos, Col. Vista Hermosa, Chacalito, San Isidro, Los Mangles, Aldea El Ajiote, Guapinol, Los Puentes, Boca del Río Viejo y los Delgaditos.



Miércoles 12 de septiembre de 8:00 am a 5:00 pm en La Masica, El Pino, Esparta, Atlántida

Aldeas La Masica, El Pino, Esparta, Caracas, Unión, Monte Pobre, El Bambú, Municipios de San Francisco, La Masica y Esparta y sus aldeas.



Miércoles 12 de septiembre de 7:00 am a 5:00 pm en Patuca, Juticalpa

La Laguna y El Paraíso

Miércoles 12 de septiembre de 8:00 am a 5:00 pm en Olanchito, Yoro

Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Tierra Blanca, Trojas 2 y 3, Buenos Aires Norte, El Cayo, Aldea Trojes, Campo Rojo, Campo Rojo Nuevo y colonia Guadalupe.



Miércoles 12 de septiembre de 8:30 am a 4:00 pm en Santa Pedro Zacapa, Santa Bárbara

Generación Cangel, Zacapa, San Pedro Zacapa, Azuacaulpa, Aguacaliente, Plan de Encima, Las Crucitas, El Barrial y El Tablón.



Miércoles 12 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en San Rafael, La Unión, La Iguala, Lempira

San Rafael, La Unión, La Iguala, Lempira, Queruco, San Antonio, Tablones, Cololaca, El Matasano, Ojoca, Taragual, Adobal, Holominas, Campanario, Río Blanco, Santa Lucía y Los Llanos.



Miércoles 12 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en El Progreso, El Negrito, Tela

Aldeas Los Catrachos, Batán, Cebú, Estero de Indios, La Compuerta, Pajuiles, Urraco Pueblo, Campo Cobahsa, Mocúla, Birchichi, Esfuerzos de Jesús, Mezapa, Villa Franca y Veracruz.



Miércoles 12 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en Villanueva, Cortés

Villanueva, barrio El Centro, Gracias a Dios, Villa Linda, Ideal, Santa Marta, San Manuel, Lomas de Guanacaste, aldea El Porvenir, Tacamiches, Real del Campo, Casmul, Santiago, Guanchias, Azunosa.

Miércoles 12 de septiembre de 8:30 am a 4:00 pm en Choloma, Cortés

Col. Armando Gale, Trincheras, Edilberto Solano, San Francisco del Ceibon, Altos de Santa Fe, Santa Fe, Col. Godoy, Nueva Florida y La Confianza.



Miércoles 12 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en Choloma, Cortés

Barrio Pueblo Nuevo, Col. Misisipi, 19 de septiembre, Los Prados, El Kilómetro, Cedén, aldea Quebrada Seca.



Miércoles 12 de septiembre de 8:00 am a 5:00 pm en Choloma, Cortés

Col. La Victoria, López Arellano, Exitos de Anach I, II, Col. Las Colinas, Valle de Sula, Barnica, Santa Fe Sur, Vista Hermosa, Las Cascadas, Lomas de las Cascadas, Verro Verde, Rodolfo Lozano.



Miércoles 12 de septiembre de 8:00 am a 5:00 pm en Choloma, Cortés

Aldea Monterrey y bajos de Choloma, Ethan Allen.

Miércoles 12 de septiembre de 8:00 am a 1:00 pm en La Ceiba

Colonias: Los Bomberos, Res. Atlante, Los Fuertes, UNICATH Miraflores, Las Colinas, Merren, Villa H, Bo. Mejía, Col. Bantral, Bo. Independencia, Ave. Morazán de UNIPLAZA hasta La Funeraria San José, Boulevard 15 de Sep. de Cementerio Bo. Mejía hasta Esquina de Banco Central, Ave. La Rep. de Casa Rafael hasta El Parque Central, y Zonas Aledañas.

COYOLES CENTRAL, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Tierra Blanca, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2 y 3, La Unión, Envidia, Balsamo, El Cayo, Calpules, Trojes, Campo Rojo, Col. Guadalupe, y Zonas Aledañas.

TOCOA (Barrios y Colonias): San Isidro, Los Pinos, La Ceiba, Los Laureles, La Lempira, Tamarindo, Manga Seca, La Occidental, Dippsa, Texaco Basha, Hosp. Bajo Aguán (Privado) (Aldeas): Luzón Palmeras, Tiburones, Prieta, Lérida, Chiripa, Cuaca, Ceibita, La Bolsa, Hacienda Ganaderos del Norte, Cayo Sierra, Zamora, La Bolsa I y II, Zonas Aledañas.

SONAGUERA (Colonias y Barrios): Escano, Los Mangos, Los Maestros, Bo. Arriba, El Centro, Bo. Cotacol, Los Laureles, Los Castaños, 25 de Sep., Bo. Abajo, Morazán, Porvenir; (Aldeas): Carrioles, Sabana de Utila, El Tapón, Col. 21 de Nov., La Curva, La Pita, La Jigua, Quebrada de Arena, Cuyulapa, Churrúsquera, La Cubana, Lorelay, Col. 3 de Mayo, Holanda Linda, Masicales, Rio Arriba, Chacalapa, Panamá, Remolino, El Coco, Rigores, El Chorro, Aldea de Faust, Irineo, Limón, Las Pilas, La Danta, La Brea, Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces y Lanza.

TOCOA Aldeas: Parte de Corocito, San José del Cinco, El Briche, Corporación Dinant (Exportadora del Atlántico), Quebrada de Arena, Salama, El Barro, La Arenosa, Taujica, El Novillo, El 15, La 45, La Abisinia, El Tigre, Prado Verde; Tocoa Toronjal, Doctores, Salomón 1 y 2, Aurora, Alemán 1 y 2, Las Uvas, Génesis, El Centro, Municipalidad de Tocoa, La Colon, 18 de Sep., Las Flores, Bo. Abajo, Hosp. San Isidro, Bomberos y Zonas Aledañas.

Miércoles 12 de septiembre de 10:00 am a 5:00 pm en Yoro

Ciudad de Yoro, Hospital Manuel de Jesus Subirana, Bo. Las Colinas, Las Delicias, Colonias: Díaz Chávez I, II y III, Barrio El Pantano, Santiago, . Porfirio Martínez, . Lando Burgos, Rotario, . Hawitt, Emanuel I, II y III, Barrio El Centro, La Cultura, Guanacaste, Cabañas, Barrio Subirana, . Reino Unido, San José, Barrio Casino Agay I y II., Jocon, Aldea La Aguata, Puente Grande, Edicaly, Aserraderos, Yorekode Honduras, Sabanas Fuera, Brisas de Chalmeca, Fuentecita, Fuente Grande El Coroso, Santa Cruz, Aguas, Macor., Aldeas: Ayapa, Ayapita, La Rosa, Marale, Sulaco, Victoria, Yorito. Aldeas: Santa Ana de Aguan, EL Sarsal, El Sitio, Aserradero Belomoto 2, El Medio, Punta Ocote, San Simón, La Puerta, Chancaya, Salitre, Lagunita, La Habana, Carrizalito, El Rosario, Concepción, El Ocotal, Locomapa, Hacienda Vieja, Locomapa Nuevo, La Trinidad, Las Lomitas, El Nance, Sabana de San Pedro, El Destino, Luquigue, Vallecillo, Mina Honda, La Patastera, El Plantel, Los Higueros, Higuerito Quemado, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo, Jalapa Arriba, Río Abajo, La Albardilla, San Antonio, Desmonte, El Jaral, Ojo de Agua, Palo Copado, San Juan, San Juancito, El Cañal, Las Vegas, Los Mangos, Santa Cruz, El Pataste, San José del Potrero.

Miércoles 12 de septiembre de 6:00 pm a 10:00 pm en La Ceiba

LA CEIBA Colonias: Yesenia Castillo, Dantillo,. Villas del Carmen, Las Flores, La Ponce, Ramón Leva (Barranco Chele), San Gabriel, Leyde, Palmira, Quinta San Fernando, Villa Santa Lucía, Crila, Trejo, Los Fotógrafos, Vista al Mar, El Búfalo, Menonita, 26 de Junio, Iglesia Gran Comisión, Rodas, Curla, Aldea Armenia Bonito, Marisol 1 y 2, Villa Romana, Vista Palmira, Nueva Era, Aeropuerto Golosón, Miramontes, 15 Sep., El Confite, Villa Olímpica, Carril del 7 y 8, Col. Xochimilco, Col. Municipal, Cerrato, 1º de Mayo, y Zonas Aledañas.

LA CEIBA Colonias: El Manantial, Pizzatty (Norte), Las Acacias (Este), Sierra Pina, Zelaya, Bo. Alvarado (Este), El Naranjal, Credia, Bo. La Merced (Este), Bo. Imán (Este), La Gloria, Estadio Ceibeño, La Julia, Pineda, Los Luchadores, La Isla, La Barra, Zona Viva, y Zonas Aledañas.

LA CEIBA Calle al Muelle de Cabotaje de Gas. Uno hasta Muelle, Colonias: Villa Rosa, Génova, La Pradera, El Prado, Villas del Caribe, Villa Mary, Villas del Mar, Jardines del Este, Puerto Escondido, Bella Oriente, Los Angeles, Destacamento de la Naval, Muelle de Cabotaje, E.N.P., Astillero y Zonas Aledañas.

OLANCHITO Aldeas: Carril, Coyoles Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, San Dimas, San Juan, Arenal, Teguajal, El Potrero, San Lorenzo, San Marcos, Savana y Zonas Aledañas.

SABA Colonias y Barrios: Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, Centro de Sabá, Cholomeña, Suiza, Las Palmas, Palma Real, Pradera I, II, III y IV, La Standar,. Habitat, Monte Fresco, Coop. Sabá; (Aldeas): Uva Sureña, Elixir, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Orica, Palos de Agua, Paguales, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Abajo, Standar Fruit Co. (Empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia), y Zonas Aledañas.

ISLETAS Standar Fruit Co. (Empacadoras, Guanacaste, La Paz, y Santa Inés).

BONITO ORIENTAL, Carbonales, La Esperanza, La Polla, Antigual, El Plantel, Machones, Gas. Uno Bonito, El Feo, Plantaciones de Standar Fruit Co., Francia, Limoncito, Limón, Farallones, Icoteas, y Zonas Aledañas.