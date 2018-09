Los albergues a los que pueden acudir los hondureños por el huracán Florence

CAROLINA DEL SUR, EEUU.- El posible paso del huracán Florence por territorio estadounidense mantiene en alerta a la población, y, los hondureños residentes en esa nación no son la excepción.

Las autoridades han instalado albergues temporales, pues más de un millón de personas deben ser evacuadas para prevenir cualquier tragedia por el fenómeno.

El gobierno hondureño detalló que en Carolina del Sur residen al menos 30 mil catrachos y 40 mil en Carolina del Norte.

Estos son los albergues habilitados para los hondureños en Carolina del Sur y Norte:

1. ANDREWS ELEMENTARY SCHOOL

13072 County Line Road, Andrews, SC 29510



2. MANNING HIGH SCHOOL SCHOOL

2155 Paxville Highway, Manning, SC 29102



3. KINGSTREE SENIOR HIGH

615 Martin Luther King Jr Ave, Kingstree, SC



4. CANE BAY HIGH SCHOOL

1624 State Road, Summerville, SC



5. BERKELEY MIDDLE SCHOOL

320 North Live Oak Drive, Moncks Corner, SC 29461



6. GOOSE CREEK HIGH SCHOOL

1137 Red Bank Road, Goose Creek, SC 29445



7. ST STEPHEN ELEMENTARY

1053 Russellville Road, Saint Stephen, SC 29479



8. EAST CLARENDON MIDDLE-HIGH SCHOOL

1171 Pope Street, Turbeville, SC 29162



9. DILLON MIDDLE SCHOOL

1803 Joan Drive, Dillon, SC 29536



10. DUBOSE MIDDLE SCHOOL

1005 Dubose School Road, Summerville, SC 29483



11. SOUTH FLORENCE HIGH SCHOOL

3200 South Irby Street, Florence, SC 29505



12. AYNOR MIDDLE SCHOOL

400 Frye Road, Galivants Ferry, SC 29544



13. GET DIRECTIONS CONWAY HIGH SCHOOL

2301 Church Street, Conway, SC 29526



14. LORIS HIGH SCHOOL

301 Loris Lions Road, Loris, SC 29569



15. NORTH MYRTLE BEACH HIGH SCHOOL

3750 Sea Mountain Highway, Little River, SC 29566



16. GET DIRECTIONS OCEAN BAY ELEMENTARY SCHOOL

950 International Drive, Myrtle Beach, SC 29579



17. OCEAN BAY MIDDLE SCHOOL

905 International Drive, Myrtle Beach, SC 29579



18. PALMETTO BAY ELEMENTARY SCHOOL

8900 South Carolina 544, Myrtle Beach, SC 29588



19. GET DIRECTIONS WHITTEMORE PARK MIDDLE SCHOOL

1808 Rhue Street, Conway, SC 29527



20. MARION HIGH SCHOOL

1205 South Main Street, Marion, SC 29571



21. BRANCHVILLE HIGH SCHOOL

1349 Dorange Road, Branchville, SC 29432



22. HUNTER-KINARD TYLER SCHOOL

Norway Road, Norway, SC 29113



23. LAKE MARION HIGH SCHOOL

3656 Tee Vee Road, Santee, SC 29142



24. ORANGEBURG-WILKINSON HIGH SCHOOL

601 Bruin Drive, Orangeburg, SC 29118



25. RIDGE VIEW HIGH SCHOOL

4801 HardScrabble Road, Columbia, SC 29229



26. GET DIRECTIONS MAYEWOOD MIDDLE SCHOOL

4300 East Brewington Road, Sumter, SC 29153



27. PLEASANT HILL ELEMENTARY

127 Schoolhouse Road. Hemingway, SC 29554