Sismo sacudió la zona central de Honduras este martes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La zona central de Honduras fue sacudida por un sismo la mañana de este martes, según informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en su cuenta oficial de Twitter.



"El día de hoy se produjo un sismo de magnitud 3.5 a las 7:23 AM", detalló el ente de prevención.



"El evento fue producto de fallamiento local en la zona denominada Depresión Central, en el centro de Honduras, no va a producir réplicas y no hay reporte de daños, no es un sismo considerado peligroso", explicó.



Hace cinco días, una cadena de tres sismos de mediana magnitud sacudió a Panamá, Ecuador y Chile con minutos de diferencia.



En cuanto a las lluvias, Copeco extendió la alerta verde por 48 horas más en los municipios aledaños al Golfo de Fonseca, que inició a las 6:00 de la mañana de este martes.



Asimismo, alertó que continuará el oleaje alto entre 6 a 8 pies de altura, debido a la llegada de Mar de Fondo, por lo que hace un llamado a los ciudadanos para que se mantengan alejados de la zona.

Vea también: Esta es la trayectoria que sigue el huracán Florence