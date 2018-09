Avión "cazatormentas" voló cerca del ojo del huracán Florence

CHARLESTON, ESTADOS UNIDOS.- Un avión "cazatormentas" voló por el interior del huracán Florence de categoría cuatro, que continúa su avance con vientos de más de 220 kilómetros por hora hacia la costa este de Estados Unidos.



La aeronave ingresó al área para recolectar datos que no pueden obtenerse desde el suelo o en imágenes satelitales que puedan servir para analizar el fenómeno natural.



En las imáganes captadas desde el avión se ve claramente el ojo del huracán, que tiene el potencial de provocar catastróficas inundaciones en zonas de la costa este ya anegadas por fuertes precipitaciones.

En horas de la madrugada de este martes, el ciclón se encontraba 651 km al sur de Bermuda. Se espera que el ojo de Florence pase entre Bermuda y las islas Bahamas el miércoles, antes de pasar por Carolina del Sur el jueves, señaló el Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami.



Los meteorólogos pronostican que Florence se fortalecerá en las próximas 36 horas, a medida que se desplaza hacia el oeste-noroeste a 24 km/h.



"Se prevé un mayor fortalecimiento y se espera que Florence sea un huracán de gran intensidad extremadamente peligroso a lo largo del jueves", indicó el NHC.

View from inside the eye of category 4 #HurricaneFlorence today onboard the NOAA P-3 #NOAA42. (Video credit: Heather Holbach) pic.twitter.com/eEYOI2PBnh