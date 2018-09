Donald Trump viaja a Pensilvania por el 11 de septiembre para honrar a los héroes del vuelo 93

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense, Donald Trump, acudirá este martes a la localidad de Shanksville, en Pensilvania, para conmemorar los ataques del 11 de septiembre y honrar a los héroes del vuelo 93, cuando se cumplen 17 años de la tragedia.



El 11 de septiembre de 2001, el avión, uno de los cuatro vuelos que fueron secuestrados por el grupo yihadista Al Qaida, se estrelló en un campo en esta pequeña localidad ubicada a unos 270 kilómetros al noroeste de Washington.



Los pasajeros, que habían sido advertidos por sus seres queridos de los ataques contra el World Trade Center de Nueva York, intentaron hacerse con el control de la nave y el vuelo en lugar de estrellarse contra la capital estadounidense se precipitó a tierra en medio del campo.



Desde entonces, los que viajaban en ese vuelo han sido honrados como héroes.



La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que Trump va a hacer énfasis en "recordar ese día horrendo (...) y va a rendir homenaje no solo a quienes perdieron la vida, sino también a quienes arriesgaron su vida para ayudar".



Se cree que los secuestradores querían utilizar el avión para atacar el Capitolio que alberga al Congreso de Estados Unidos y al Senado. Ese día de 2001 en el Congreso había pleno.



Trump va a estar acompañado por su esposa, Melania, en un día que simboliza la unidad nacional, una ocasión que le brinda un respiro temporal de una coyuntura especialmente difícil en Washington.



Este viaje se produce justo cuando el periodista de investigación Bob Woodward saca al mercado el libro "Fear: Trump in the White House" (Miedo: Trump en la Casa Blanca), una obra que lo describe como una persona incapaz de ocupar el Despacho Oval.



- La Torre de las Voces -



La pareja presidencial va a visitar el recién inaugurado monumento la Torre de las Voces, una estructura de casi 30 metros con 40 campanas que representan a cada una de las víctimas.



El sonido de las campanas cambia según la intensidad y la dirección del viento.



A las 10H03 hora local (14H03 GMT) del 11 de septiembre, la hora exacta en que el avión se estrelló contra las colinas dejando una inmensa humareda, los nombres de cada víctima serán leídos en voz alta.



La historia del avión siniestrado, que cubría la ruta Newark-San Francisco, ha inspirado muchas películas incluyendo "United 93", del director Paul Greengrass.



Los últimos momentos del vuelo y las conversaciones entre los pasajeros, los miembros de la tripulación y los secuestradores en la cabina fueron difundidas en 2006 en un tribunal durante el proceso contra el francés Zacarias Moussaoui.



Los gritos que fueron registrados en la cabina dejaron conmocionados tanto a los miembros del jurado como a los asistentes de aquella audiencia del proceso que sentenció a Moussaoui, único condenado en Estados Unidos por los hechos.



Los ataques del 11 de septiembre, que destruyeron las Torres Gemelas, dejaron casi 3,000 muertos, la mayoría en Manhattan.



Un signo de la magnitud de la devastación en la ciudad es que la estación de metro de Cortlandt Street, que quedó sepultada por los escombros, recién abrió el sábado pasado.



"WTC Cortlandt es más que una estación de metro", afirmó Joe Lhota, presidente de la Autoridad de Transporte Metropolitano. "Es un símbolo de la determinación de los neoyorquinos a rehacer su vida", concluyó.