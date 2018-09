Policías Antimotines se instalan en el centro de Tegucigalpa para evitar la presencia de vendedores

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un grupo de Policías Antimotines se instaló la mañana de este martes en el centro de Tegucigalpa, capital de Honduras, para evitar que los vendedores ambulantes ofrezcan sus productos en el lugar.



Los agentes se formaron a eso de las 5:00 AM a lo largo de Paseo Liquidámbar, con escudos, toletes y cascos por si se presenta una nueva guerra campal, como la que se ha protagonizado durante este mes.



En las últimas semanas, policías y civiles ha protagonizado una guerra campal debido a la ordenanza municipal de no permitir trabajadores de la economía informal en el casco histórico.



Los ambulantes alegan que es su única fuente de trabajo, mientras que la Alcaldía trata de que no se obstruyan los espacios que se recuperaron hace unos años.



Por su parte, el edil capitalino, Nasry "Tito" Asfura, prometió que se construirán nuevos espacios para que los hondureños puedan ofrecer sus productos.

