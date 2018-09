La labor de nosotros no es policial, dice director del RNP

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El director del Registro Nacional de las Personas (RNP), Miguel Villeda Villela, reconoció el lunes que no ha sido fácil controlar las irregularidades que se mantienen a lo interno de esta institución y que como autoridad no puede ejercer la labor de entes investigativos.

“Yo en lo particular inicié investigaciones a finales del 2014 principios de 2015, nosotros continuamos nuestra labor, sin embargo, es complicado, no es fácil, la labor nuestra no es policial y eso le corresponde a los entes”, declaró a HRN.

Denuncias

El funcionario recordó que se ha comunicado con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) al igual que la Policía Nacional, remitiendo a través de la Secretaría General del RNP expedientes al Ministerio Público (MP) de casos para ser judicializados.

“Se han implementado algunas medidas de seguridad en papelería”, indicó.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO divulgó algunas anomalías que ocurren en este organismo del Estado que van desde el nepotismo hasta la repartición de cédulas falsas a extranjeros.

En relación a la intervención del RNP, Villeda Villela dijo que se mantiene expectante de la decisión que tome el Congreso Nacional dentro de sus facultades, mientras tanto continúa desempeñando sus funciones con normalidad.