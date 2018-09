El gobierno de Honduras terminará ahora Corredor Turístico

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los actos vandálicos de 2016 en las casetas de peaje en el Corredor Turístico alejaron el crédito para esa carretera y el gobierno ahora asumirá la responsabilidad.



La arteria a cuatro carriles de La Barca a El Progreso, Yoro, y de este punto a Tela, Atlántida, quedará solo en diseños.



“El proyecto como concesión o Alianza Público Privada (APP) ya no continúa”, confirmó el lunes a EL HERALDO Marco Bográn, director ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).



Explicó que “la concesión se quedó sin fuente de financiamiento desde el momento que las casetas de peaje fueron vandalizadas, y al no tener recursos, toda la responsabilidad sobre el sostenimiento de las inversiones que hace el concesionario recae en el Estado”.



El problema es que Honduras no tiene la capacidad financiera para afrontar esa demanda tan alta de recursos, indicó.



En este momento se está negociando con el concesionario, Autopistas del Atlántico SA de CV, “una terminación anticipada por mutuo acuerdo”.



Las negociaciones comenzaron desde enero de este año y se espera que terminen a finales de septiembre, cuando se suscriba el convenio.



Al no haber concesionario se reactivarán las inversiones, para lograr culminarlo, pero todo se hará de manera progresiva debido a que el costo es alto y se deben buscar los recursos.



Inversión

Según la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza), la inversión de la concesionaria se contempló primero en 98 millones de dólares y luego se elevó a 260 millones por las obras adicionales que se incluyeron en el contrato.



Brográn refirió que la inversión hasta enero de este año era de unos 40 millones de dólares (unos 960 millones de lempiras), con una avance de un 28 por ciento aproximadamente.



Ahora están por comenzar una auditoría internacional, donde se determinará qué se compensará al concesionario para evitar demandas en contra de el Estado y qué cambios sufrirá el diseño del proyecto, con el nuevo costo.



Refirió que son tres opciones las que se podrían optar para desarrollar este proyecto. La primera es hacer una inversión mínima para lograr la conectividad de las vías, es decir, los tramos de cuatro carriles, dejarlo a dos; la segunda opción es hacer el proyecto completo, pero todo depende del presupuesto para el 2019 y por último es terminar los puentes de Santa Rita y el de El Progreso.