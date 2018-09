Ataque a las Torres Gemelas conmocionó al mundo y los hondureños así lo recuerdan

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Eran poco más de las 7 de la mañana, caminaba rumbo al trabajo y para ello debía atravesar los puestos del Mercado la Quinta Avenida de Comayagüela. Pero no era un día como otros, todos los locales tenían en las pantallas de sus televisores las imágenes de un rascacielos en llamas.



El humo era abundante y las llamas no cesaban y segundos después lo impensable, ante la vista atónica del mundo -incluidos miles de hondureños que seguían la señal de CNN retransmitida por canales locales- un segundo avión impactó en otro de los rascacielos y entonces comprendí que Estados Unidos vivía algo terrible.

Las famosas Torres Gemelas, ícono de muchas películas, habían sido reducidas a polvo y con ello miles de vidas se habían perdido.



Este martes se cumplen 17 años del atentado terrorista que sacudió a Estados Unidos.



El ataque terrorista a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, sin dudas sorprendió al mundo y los hondureños -tanto en el país del norte como en el territorio nacional- recuerdan cómo vivieron ese fatídico día.



"Me levanté y como a las 9 iba para el colegio y mi tía me dijo... ´se echaron las torres´", recuerda Gerson Gómez, editor digital de Diario El Heraldo.



"Me fui a ver CNN, pero aún no entendía de terrorismo, ni comprendía el atentado, cuando miré la magnitud del ataque fue entonces cuando supe lo que había pasado", apunta.

Sara Valle, una hondureña originaria de Tegucigalpa y residente en Estados Unidos desde 1997, no borra de su mente este terrible momento.



"Sentí un poco de miedo, incluso del trabajo nos despacharon, porque decían en las noticias que habían otros aviones involucrados".



Valle que para 2001 vivía en Miami, Florida, revive ese día con tristeza "por la gente que estaba pasando por todo ese tormento en Nueva York".

Una nube de humo y polvo cubre la ciudad de Manhattan en pocos minutos tras el ataque terrorista.

El Jefe de Redacción de El Heraldo, César Rivera, nos comparte que "tenía por costumbre ver Despierta América, mientras me alistaba para ir al trabajo... me gustaba ver cómo Neyda Sandoval presentaba las noticias, obviamente por ser una hondureña al mando de tan importante espacio...".



Rivera recuerda que de repente Neyda se quedó como en shock y empezó a narrar que "una avioneta se acaba de estrellar en las Torres Gemelas".



"Desde mi cuarto le grité a mi hermano (también periodista) para que pusiera Univisión...para entonces yo era estudiante de la carrera de periodismo". "Neyda (Sandoval) ha contado con mucho orgullo, en distintas ocasiones, cómo a ella le tocó sostener esa importantísima última hora... y yo fui testigo de lo bien que lo hizo nuestra compatriota", recuerda.



"CNN estaba transmitiendo en directo y pensé que era un simulacro de película...", comenta José López, productor multimedia.



"Pero cuando miré que el segundo avión impactaba la otra torre, me dio un pánico y nervios, porque no sabía si era el inicio de una guerra mundial o qué!!!", comenta López.

Una de las torres había sido impactada por un avión, segundos después un segundo avión hace lo mismo y genera pánico.

Recuerdo que me encontraba recibiendo clases en la Escuela de Periodismo de la UNAH y alguien comentó lo sucedido, de inmediato un compañero sacó su radio y todos comenzamos a escuchar la transmisión, rememora Pedro Membreño, editor de la sección País.

"Después de tener una idea de la magnitud del ataque nadie pudo concentrarse en la clase y yo opté por salir de la universidad y dirigirme a casa para ver con más detalle, por televisión, lo sucedido ese día, uno de los más tristes de la humanidad".

¡Sorprendido!, así fue como reaccionó el periodista hondureño Marvin López Zuchiny. "Me sorprendió un hecho terrorista -de esa naturaleza- en un país donde la seguridad es extrema, y más por la cantidad de muertes que ocasionó", dijo.



"No salía del asombro, cuando la televisión estadounidense transmitía las imágenes desgarradoras de personas -que sin importar las consecuencias- se lanzaban desde los pisos más altos por salvar sus vidas, aunque fue todo lo contrario".



"Muchas familias aquí estaban pendientes de sus parientes, a la espera que no les hubiese pasado nada, pero fue un drama muy triste. De ese tiempo a la fecha, EE.UU. endureció las medidas de seguridad", agrega "hechos que ojalá no se repitan en ninguna parte del mundo".



Agustín Lagos, periodista de El Heraldo también lo recuerda. "Tengo en la mente como si ocurrió ayer, las imágenes cuando se estrella el avión en una de las torres y luego aparecen las llamas y se desploma todo el edificio. Fue terrible".



El comunicador nos comenta que en ese instante nadie pensó que se tratara de un ataque terrorista.



Los acontecimientos del 11 de septiembre, que conmocionaron al mundo, siguen presentes en la memoria de muchos quienes hoy anhelan nunca se repitan.