TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizarán cortes del fluido electrico en varios sectores debido a obras de mantenimiento.

Estos son los sectores de Honduras que no tendrán energía eléctrica este martes 11 de septiembre.

Las líneas afectadas son 308, 311, 340, 344, 351, 329, 331, 341, 345, 346, 347, 349, 313, 327, 328, y 342.

Listado completo:

Martes 11 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en Galeras, Zamorano

Aldea de San Francisco, Aldea SOS, Galeras, Lizapa, Maraita, Manzaragua, Yauyupe, Coato, Güinope, Silisgualagua, San Lucas, Apalipi, San Antonio de Flores y zonas aledañas.



Martes 11 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en el Distrito Central

Col. El Cortijo, Fuerza Aérea de Honduras y zonas aledañas.

Martes 11 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en Santa Lucía

Cerro Cantagallo, Santa Lucía, Zarabanda, Las Tres Rosas, Aldea Cerro Grande, La Escondida, Valle de Ángeles, Las tejitas, La Florida, Hospital Adventista, Salida a San Juancito.



Martes 11 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en el Distrito Central

Aldea La Cañada, UTH, Maya TV, Bloques S.A., Col. Venecia, Altos de Venecia, Residencial París, Col. Víctor F. Ardón, Garsol, Maderas de Olancho, Ciudad Jardín, Res. Brene, Bella Oriente, Estadio Emilio Larach, Ins. Técnico Honduras, col. Guaymuras, Villas del Sol, Res. Portales, Res. Honduras, Unitec, Paseo Las Campanas, El Tablón, Aldea Suntule, Montaña de Azacualpa, Los Pinos A y B, Lomas El Dorado.

Martes 11 de septiembre de 8:00 am a 5:00 pm en Sabá, Colón

Sabá, Barrio Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, Col. Alemán, Brisas de Monga, Centro de Sabá, Col. La Castellana, Cholomeña, Col. Suiza, Las Palmas, Palma Real, Pradera I, II, III y IV, La Estándar, Bella Vista, Hábitat, Barrio Colombia, Montefresco, aldea La Curva Isletas, Uva Sureña, Nueva Sureña, Elixir, El Esfuerzo, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Orica, Palos de Agua, Luzón Palmeras, Santa Ana, Ceibita Nerones, Jahuillo, Palo de Agua arriba y abajo, zonas aledañas.

Martes 11 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en El Progreso, El Negrito

Restaurante Valle Encantado, Aldea La Colorada, Tio Dolmo, Placasa, El Castaño, Guaymitas, Delicias del Jute, Aldea La 40, La 28, la 29, Miller, San José del Cayo.

Martes 11 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en La Lima

Col. Sitraterco, El Centro, Col. Bellavista, Fraternidad 1 y 2, col. Rafael Cerrato.



Martes 11 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en San Pedro Sula

Col. Panting, Suyapa, Providencia, San Antonio, San Isidro, 10 de septiembre, Ebenezer, Villa Rica, Santa Ana, Montebello, Chamelecón Centro, Los Laureles, 15 de septiembre, Oficinas SERNA, Funimaq y Becamo.

Martes 11 de septiembre de 8:30 a 11:30 am en San Pedro Sula

Barrio Suyapa, El Benque, El Centro, Lempira, Mercado 7 calle, Mercados central, Hondutel, Hospital Leonardo Martínez, Materno Infantil, ENEE, RNP.



Martes 11 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en San Pedro Sula

Col. Satélite I, II, III Y IV, Júpiter, San Jorge, San Carlos y San José de Sula, Saturno, Villeda Morales, El Edén, Sandoval Sorto, Perpetuo Socorro, Reparto Lempira, Ministerio La Cosecha.



Martes 11 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en San Pedro Sula

Col. Berlín, Medina, Col. Fernández Guzmán, Tepeaca, Col. Aurora, barrio Sunsery, mercado Dandy, Mercado El Rápido, Medina, Alucom, Megaplaza, Industria Panavisión, IHSS Tepeaca, La Gran Villa, Cabañas, Modesto Rodas, Col. Navidad, San José, Centro Penal y Teletón.

Martes 11 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en El Progreso

Col. Palermo, Fraternidad de la paz, Col. San Antonio, IHSS, Bomberos, Centro Penal Progreseño, Finca 4 y 8, adela San Jose de la Terrera, Socorro, Plaza Victoria, Aventura, Honduplaza, Gimnasio municipal y Motomundo.

Martes 11 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en Gracias, La Campa, San Sebastián, Belén, Intibucá

Gracias, casco urbano y aldeas Arcilaca, Azacualpa, Cataluca, Vedros de Mejicapa, El Pinal, El refugio, San José del Alto, Villami, Mezcalillo, Municipio de la La Campa, Municipio San Sebastián, Municipio de Belén, municipio San Manuel de Colohete, San Marcos de Caiquin, San Juan Intibucá, y sus aldeas.



Martes 11 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en Santa Cruz de Yojoa

Aldea de Peña Blanca, La Fe, La Aguita, El Guayabo, Col. 25 de mayo, Hidro Aquuaverde, Hidro Peña Blanca.

Martes 11 de septiembre de 08:00 a.m. a 1:00 p.m. en La Ceiba, Coyoles Central y Tocoa

Los Bomberos, Res. Atlante, Los Fuertes, UNICATH Miraflores, Las Colinas, Merren, Villa H, Bo. Mejía, Col. Bantral, Bo. Independencia, Ave. Morazán de UNIPLAZA hasta La Funeraria San José, Boulevard 15 de Sep. de Cementerio Bo. Mejía hasta Esquina de Banco Central, Ave. La Rep. de Casa Rafael hasta El Parque Central, y Zonas Aledañas

LA CEIBA Colonias: Sitramacsa, Piñanza, Esquipulas, Miramar, Villa Real, Los Locutores, Policía de Transito, El Dorado, INFOP, Mercado San José, UTH, Plantel ENEE, Los Maestros, Energua, Calle 8 de Zona Mazapán hasta Banco de Occidente, Ave. La Rep. de Hotel Paris hasta Centro Penal, Ave. San Isidro de Burger King hasta Muelle Fiscal, Hotel Art Deco Bo. Inglés, Calle de El Centro Penal hasta Colegio San Isidro, Hosp. Euro-Honduras, Hosp. Centro Médico, y Zonas Aledañas

COYOLES CENTRAL, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Tierra Blanca, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2 y 3, La Unión, Envidia, Balsamo, El Cayo, Calpules, Trojes, Campo Rojo, Col. Guadalupe, y Zonas Aledañas (344) SABA Colonias y Barrios: Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, Centro de Sabá, Cholomeña, Suiza, Las Palmas, Palma Real, Pradera I, II, III y IV, La Standar,. Habitat, Monte Fresco, Coop. Sabá; (Aldeas): Uva Sureña, Elixir, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Orica, Palos de Agua, Paguales, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Abajo, Standar Fruit Co. (Empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia), y Zonas Aledañas

TOCOA Aldeas: Parte de Corocito, San José del Cinco, El Briche, Corporación Dinant (Exportadora del Atlántico), Quebrada de Arena, Salama, El Barro, La Arenosa, Taujica, El Novillo, El 15, La 45, La Abisinia, El Tigre, Prado Verde; Tocoa Toronjal, Doctores, Salomón 1 y 2, Aurora, Alemán 1 y 2, Las Uvas, Génesis, El Centro, Municipalidad de Tocoa, La Colon, 18 de Sep., Las Flores, Bo. Abajo, Hosp. San Isidro, Bomberos y Zonas Aledañas.

Martes 11 de Septiembre de 1:00 a 6:00 p.m. en La Ceiba, Tocoa, Olanchito, Sonaguera y Bonito Oriental

El Manantial, Pizzatty (Norte), Las Acacias (Este), Sierra Pina, Zelaya, Bo. Alvarado (Este), El Naranjal, Credia, Bo. La Merced (Este), Bo. Imán (Este), La Gloria, Estadio Ceibeño, La Julia, Pineda, Los Luchadores, La Isla, La Barra, Zona Viva, y Zonas Aledañas

LA CEIBA Calle al Muelle de Cabotaje de Gas. Uno hasta Muelle, Colonias: Villa Rosa, Génova, La Pradera, El Prado, Villas del Caribe, Villa Mary, Villas del Mar, Jardines del Este, Puerto Escondido, Bella Oriente, Los Angeles, Destacamento de la Naval, Muelle de Cabotaje, E.N.P., Astillero y Zonas Aledañas

OLANCHITO Aldeas: Carril, Coyoles Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, San Dimas, San Juan, Arenal, Teguajal, El Potrero, San Lorenzo, San Marcos, Savana y Zonas Aledañas (345) ISLETAS Standar Fruit Co. (Empacadoras, Guanacaste, La Paz, y Santa Inés)

TOCOA (Barrios y Colonias): San Isidro, Los Pinos, La Ceiba, Los Laureles, La Lempira, Tamarindo, Manga Seca, La Occidental, Dippsa, Texaco Basha, Hosp. Bajo Aguán (Privado) (Aldeas): Luzón Palmeras, Tiburones, Prieta, Lérida, Chiripa, Cuaca, Ceibita, La Bolsa, Hacienda Ganaderos del Norte, Cayo Sierra, Zamora, La Bolsa I y II, Zonas Aledañas

SONAGUERA (Colonias y Barrios): Escano, Los Mangos, Los Maestros, Bo. Arriba, El Centro, Bo. Cotacol, Los Laureles, Los Castaños, 25 de Sep., Bo. Abajo, Morazán, Porvenir; (Aldeas): Carrioles, Sabana de Utila, El Tapón, Col. 21 de Nov., La Curva, La Pita, La Jigua, Quebrada de Arena, Cuyulapa, Churrúsquera, La Cubana, Lorelay, Col. 3 de Mayo, Holanda Linda, Masicales, Rio Arriba, Chacalapa, Panamá, Remolino, El Coco, Rigores, El Chorro, Aldea de Faust, Irineo, Limón, Las Pilas, La Danta, La Brea, Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces, Lanza y Zonas Aledañas.

BONITO ORIENTAL, Carbonales, La Esperanza, La Polla, Antigual, El Plantel, Machones, Gas. Uno Bonito, El Feo, Plantaciones de Standar Fruit.

Martes 11 de Septiembre 2018 de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. en La Ceiba, Olanchito, Olancho

LA CEIBA Colonias: Yesenia Castillo, Dantillo,. Villas del Carmen, Las Flores, La Ponce, Ramón Leva (Barranco Chele), San Gabriel, Leyde, Palmira, Quinta San Fernando, Villa Santa Lucía, Crila, Trejo, Los Fotógrafos, Vista al Mar, El Búfalo, Menonita, 26 de Junio, Iglesia Gran Comisión, Rodas, Curla, Aldea Armenia Bonito, Marisol 1 y 2, Villa Romana, Vista Palmira, Nueva Era, Aeropuerto Golosón, Miramontes, 15 Sep., El Confite, Villa Olímpica, Carril del 7 y 8, Col. Xochimilco, Col. Municipal, Cerrato, 1º de Mayo, y Zonas Aledañas

LA CEIBA Ramal Escuela Palmeras, Colonias: San Isidro, Alameda, Cervecería Hondureña, Casa Blanca, Los Bomberos, Cuenca Río Cangrejal Aldeas: El Naranjo, Las Mangas, El Pital, Yaruca, Toncontín, Urraco), Colonias: Lempira, San Judas, Azcona, Margie Dip,. Suyapa, Mercedes, El Toronjal 1 y 2, Plaza Premier Toronjal, Diunsa, Hosp. Vicente Dántoni, Carretera C.A.-13 de Gas. Texaco Cangrejal hasta Hotel Emperador, Mega Plaza, y Zonas Aledañas

LA CEIBA Colonias: Villa del Este, Santander, Magnolia, La Pizatty (Sur), Riviera, Panayotti, Hosp. Oken´S, Bella Vista, El Sauce, Bo. La Merced (Oeste), Bo. Imán (Oeste), Bo. Potreritos, Ave. 14 de Julio de Plaza Las Banderas hasta Mercado San Isidro, Ave. San Isidro de Maxi Despensa hasta Esc. Morazán, Hosp. Medicentro y Zonas Aledañas

OLANCHITO Colonias y Barrios: Bo. El Centro, El Bíblico, Dionisio, San Jorge, Murillo, 25 de Nov., Valle Fresco, Ponce, 21 de Nov., 15 de Sep., Sitrabarimasa, 24 de Mayo, Guanacaste, Conquista, Mariñán, Universitaria, Los Laureles, Ramón Amaya Amador, Miraflores, Satélite, Bo. Arriba y Abajo La Torre, Hosp. Anibal Murillo Escobar; (Aldeas): Sutrasfco, Agalteca, Las Minas Aguán, El Ocote, Boca de Mame, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, Tepusteca, Sitraproadasa, Balsamo Oriental, 12 de Dic., Crucete Oriental, 4 de Enero, 21 de Abril

OLANCHO (Aldeas): La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal. Caisesa, El Puente, Emp. Barimasa, El Cinco y Zonas Aledañas.