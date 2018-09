Diego Maradona se queda sin casa luego que vecinos niegan entrada a la mudanza

El ex jugador ha tenido que permanecer en el hotel desde que llegó. Aquí el momento cuando era asediado a su llegada en el aeropuerto.(Foto: AFP)

SINALOA, MÉXICO.-Diego Armando Maradona, nuevo entrenador de Dorados de Sinaloa, acaba de llegar a México y ya comienza a tener algunos inconvenientes.



El ex astro argentino comenzó con los últimos detalles para instalarse en su nuevo hogar, un exclusivo barrio de Culiacán llamado Primavera, sin embargo los vecinos decidieron vetarlo por temor a que rompa con la tranquilidad de la zona.



“El consejo administrativo de la zona ha prohibido que Maradona llegue a vivir ahí. El temor es que los malos antecedentes del ahora técnico de los Dorados, su conocida adicción y continuos escándalos, rompa con la calma de los vecinos”, informó este lunes El Universal.



Al parecer un equipo de mudanza llegó al lugar, pero le negaron el acceso. El ex jugador ha tenido que permanecer en el hotel desde que llegó.



Pero al parecer este no sería el primer incidente de Maradona. Al arribar a Culiacán habría tenido su primer enfrentamiento con la prensa. Salió del aeropuerto de la capital sinaloense y tomó por el cuello a un camarógrafo de TV Azteca.



El campeón del Mundial de México 1986 trató de abrirse camino entre micrófonos y rechazó a los aficionados que se trataron de fotografiar con él.

