Madre de menor estrangulado: "Me dijo que me había dado donde más me dolía"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La madre del menor de seis años de edad que apareció estrangulado en un matorral el fin de semana en Choloma, Cortés, reveló este lunes que su expareja, padrastro del niño, la había amenazado con hacerle daño donde más le dolía.



Con el rostro lleno de tristeza, la mujer contó que el hombre, identificado como Johny Santos (22), "me dijo que me había dado donde más me dolía".



Según la señora, su hijo Denis Javier Mejía (6) desapareció el pasado fin de semana en la colonia 7 de Septiembre de Choloma, y el principal sospechoso de haber cometido el abominable crimen es su expareja.



Pero, ¿por qué lo habría hecho?, de acuerdo con la mujer, todo fue por "venganza". "Me dijo a mí que me había dado donde más me dolía; mi hijo", narró.



Y es que la madre del pequeño lo había denunciado por el delito de robo hace tiempo atrás, por lo que estuvo preso durante tres años, razón que la señora alega es suficiente para que el hombre actuara con sed de venganza.

Por su parte, el hombre dice ser inocente y que todo lo que dice su exmujer "son inventos" de la hermana de ella.

Días atrás el papá del niño le había pedido a ella que se lo diera "si iba a estar con ese muchacho, porque sabía que no era buena persona", lamentó.

Este domingo el principal sospechoso Johny Santos fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y actualmente se encuentra en poder de la fiscalía para que se le siga el debido proceso.