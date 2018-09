Amado Guevara no pudo debutar con Puerto Rico porque estaba suspendido

SAN JUAN, PUERTO RICO.- El entrenador hondureño de la selección de Puerto Rico, Amado Guevara, no pudo debutar como entrenador de Puerto Rico porque estaba suspendido por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés).



El Lobo no debutó como técnico de Puerto Rico en el partido correspondiente a la primera jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf ante San Cristóbal y Nieves.



La FIFA lo acusó de haber infringido el artículo 57 del Código Disciplinario de ese ente del deporte, ya que tenía que cumplir con el castigo impuesto el 3 de noviembre de 2017, tras su expulsión en el partido de la Selección de Honduras contra Costa Rica el 7 de octubre de ese mismo año.

"Se suspende al oficial Amado Guevara por tres (3) partidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 párrafo 1 del CDF", explica la FIFA, donde se le prohibió el acceso a los vestuarios al exseleccionado nacional.



La información fue revelada por Lucia Aragón, esposa del legendario capitán de la Bicolor a través de su cuenta de Twitter.



"Amado NO pudo debutar pues fue suspendido con TRES (3) partidos los cuales CUMPLIÓ contra México, y los 2 contra Australia. Lamentablemente hubo una desinformación en cuanto al cumplimiento, la Federación de H no apeló y se le notificó previo al partido que no podría dirigir", explicó.

