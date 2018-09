Denuncian que paramilitares y policías "violaron" con AK-47 a dos estudiantes en Nicaragua

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. -El neurocirujano Josmar Briones, que se encuentra en Estados Unidos exiliado, denunció que en las mazmorras de El Chipote, cárcel donde llevan a manifestantes arrestados en Nicaragua, agentes de la policía y paramilitares violan a los detenidos.



“Los dos casos más impactantes que he visto en mi vida profesional y personal fue el de dos varones que fueron violados con fusiles AK-47, aún recuerdo sus rostros llenos de dolor e impotencia", recuerda Briones.



"Llegaron a mi clínica destruidos emocionalmente, las lesiones (que sufrieron) son para escribir un libro de historias de terror. Cuando bajaron del vehículo no podían ni caminar, sangraban mucho, su rostro lleno de vergüenza por un delito que no cometieron; esos pobres hombres jamás van a volver a ser los mismos de antes. Ese lamentable suceso marcó su vida para siempre y la nuestra”, relató el especialista.



El galeno asegura que no denunció el hecho porque sabía que inmediatamente serían un blanco para las autoridades.



Esta no es la primera denuncia de este tipo, hace unas semanas el estudiante universitario Marco Novoa dijo que paramilitares utilizaron un mortero para agredirlo.



Novoa y Briones se reunieron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a quien le expusieron los hechos, según La Prensa de Nicaragua.



Le puede interesar: Estados Unidos suspende reunión de Alianza por la Prosperidad