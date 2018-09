Miss Nueva York gana concurso Miss América 2019

ATLANTA, ESTADOS UNIDOS.- Miss Nueva York, Nia Imani Franklin, ganó el domingo el título Miss América 2019 en Atlantic City, en un certamen en el por primera vez no hubo desfile en traje de baño.



"Me alegra que no tuve que hacerlo para ganar este título esta noche porque yo soy más que solo eso", dijo Franklin sobre el desfile en traje de baño después del certamen. "Y todas estas mujeres en el escenario son más que solo eso".



La decisión de eliminar la competencia en traje de baño suscitó gran controversia y críticas de la actual dirección de Miss América. Minutos antes de la transmisión, cuando un comediante que entretenía a la multitud mencionó que no habría competición en traje de baño hubo un fuerte abucheo en el lugar.



La prueba fue sustituida por entrevistas en el escenario y las concursantes llamaron la atención con declaraciones sobre el presidente Donald Trump y las protestas de los jugadores de la NFL, entre otros temas.



Con su corona, Franklin reanudó la serie de triunfos que el estado ha tenido en los últimos años en el certamen.



Las Miss Nueva York, Mallory Hagan, Nina Davuluri y Kira Kazantsev ganaron el título de 2013 a 2015.

Aparte del título, Franklin obtuvo como premio una beca de 50,000 dólares.



El tema de Franklin en el concurso fue "defendiendo las artes". Franklin, cantante de música clásica, interpretó el domingo por la noche una selección de piezas de la ópera La Bohemia.



Franklin dijo en la entrevista en el escenario fue parte de un pequeño grupo de estudiantes minoritarios, pero aprovechó su amor por la música y las artes para madurar y encajar.



Los jueces escogieron a las finalistas entre 51 candidatas durante el concurso efectuado en el escenario del Jim Whelan Boardwalk Hall.