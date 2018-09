Katheryn Banegas nuevamente cautiva a los jueces de La Academia con su presentación

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La hondureña Katheryn Banegas una vez más logró cautivar a los jueces de La Academia con la presentación que realizó el domingo, interpretando "Las de la intución" de la colombiana Shakira.



Ante esa melodía, la catracha lució por primera vez muy sensual sobre el escenario, en donde se le ha visto brillar con luz propia.



Ante esto, las críticas de los cuatros jueces apuntaron a que la presentación de Banegas se vio formidable en el noveno concierto.



VEA: Las fuertes críticas que recibió Katheryn Banegas en La Academia



"Me has sorprendido porque por fin le entendí a esa canción de Shakira, siento que la hiciste muy tuya", expresó Edith Marquéz, quien casi siempre se ha mostrado con mucha dureza ante la joven artista.



Por su parte, Edwin Luna mencionó: "Se veía que lo disfrutaste mucho y yo también lo disfruté".



A esta lista de críticas se suma la del "juez de hierro", quien de manera directa dijo que en algún momento pensó que Katheryn no conseguería sorprender pero, "lograste salvar la canción", aseguró el experto.



La ronda de comentarios para la artista finalizó con la opinión de Horacio Villalobos -quien no se mostró tan contento con la interpretación- "es increíble que una canción te robe todo el aire, es una melodía bastante sencilla, te sugiero que le digas a tus maestros que te preparen para estas canciones".