Platense gana 1-0 ante el Marathón en el Estadio Excélsior

PUERTO CORTÉS, HONDURAS.- Platense dijo presente la tarde del domingo en el Estadio Excélsior con el gol de Kevin Arriaga al minuto 11 del encuentro futbolístico.



El jugador cambió el marcador con un tiro libre de aproximadamente 25 metros.



El ambiente que se vivió entre los aficionados creció a cada minuto ante el anhelado duelo que no inundó de sorpresas como muchos amantes del fútbol esperaban.



Ambos equipos tenían que dar lo mejor de sí para no meterse en ningún lío y seguir avanzando con normalidad.



No obstante, fue Platense el equipo que se impuso ante el Marathón, dejándole en claro que a los monstruos también se les puede vencer.