“The Nun” (La Monja) se coloca al frente de la taquilla 

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La cinta de terror “The Nun” lideró la taquilla de Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana en cartelera y registró el mejor ingreso para la franquicia de “Conjuring”.



La película protagonizada por Demian Bichir y Taissa Farminga recaudó 53,5 millones de dólares en 3.876 salas, de acuerdo con estimados publicados el domingo.



A nivel internacional, juntó 77,5 millones de dólares para obtener un total de 131 millones. La cinta, derivada de un personaje visto en la segunda entrega de “The Conjuring” y que se desarrolla en Rumania en 1952, tuvo un costo de producción de 22 millones de dólares.



Antes de “The Nun”, el estreno más exitoso para el universo de “Conjuring”, que incluye las cintas de “Annabelle”, fue la primera entrega de “The Conjuring” con una recaudación de 41, 8 millones de dólares en su fin de semana de estreno.

Es el quinto fin de semana consecutivo que una película de los estudios Warner Bros. se coloca en el primer puesto de la taquilla, luego de las exitosas cintas “Crazy Rich Asians” y “The Meg”.



Además, es el cuarto fin de semana seguido que los estudios ocupan la primera y segunda posición. Es la primera vez en la industria que ocurre esto en más de 25 años. La última ocasión fue en 1989 cuando Universal Pictures tenía “Sea of Love”, “Uncle Buck” y “Parenthood” al frente de la taquilla.



“The Nun” bajó a “Crazy Rich Asians” al segundo sitio por primera vez desde su estreno hace cuatro semanas. La comedia romántica sumó 13,6 millones de dólares.



La cinta de venganza protagonizada por Jennifer Garner, “Peppermint”, se estrenó en tercer lugar con una recaudación de 13,3 millones de dólares.



El top cinco se completó con “The Meg” en cuarta posición y “Searching” en la quinta.



Estimado de ingreso en taquillas de viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con comScore. En donde estuvieron disponibles, también se incluyen las cifras internacionales de esos días.



Las cantidades finales serán divulgadas el lunes.

1. "The Nun", 53,5 millones de dólares (77,5 millones a nivel internacional).

2. "Crazy Rich Asians", 13,6 millones.

3. "Peppermint", 13,3 millones.

4. "The Meg", 6 millones.

5. "Searching", 4,5 millones.

6. "Mission: Impossible — Fallout", 3,8 millones.

7. "Christopher Robin", 3,2 millones.

8. "Operation Finale", 3 millones.

9. "BlacKkKlansman", 2,6 millones.

10. "Alpha", 2,5 millones.