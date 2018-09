El SANAA tiene sin agua a varias colonias de la capital de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) mantiene sin agua durante más de una semana a diferentes colonias capitalinas, lo que amenaza la salud de las personas.



Los sectores que más se han visto afectado son la Residencial Villa Universitaria, colonia 21 de Octubre y el bulevar Morazán, pues durante toda la presente semana no ha habido suministro del preciado líquido.



El agua normalmente se distribuye dos días a la semana, que pueden variar entre sábado o miércoles y domingo miércoles, pero a lo largo de la semana anterior no llegó ninguno de esos días.



A pesar de que algunos vecinos han hecho reclamos al SANAA no se ha tenido respuesta. Ni mucho menos han enviado a la colonia tanques cisternas para abastecer, como en muchos casos pregonan dar el servicio.



Los pobladores hicieron llamados a los funcionarios del SANAA para que se apresten de manera urgente a proporcionar el preciado líquido, sobre todo porque en estas zonas hay niños pequeños y el agua es vital para preparar sus alimentos.