Real de Minas cae con gol en propia meta ante UPNFM en el Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En un estadio casi vacío, el aullido de los lobos de la UPNFM se hizo escuchar en el Nacional, con un gol en propia meta, marcado al minuto 4:00 de haber iniciado el partido.



Gol en propia meta:





Hablamos entonces de un partido regular y con muy poca afición, pero suficiente para que los lobos sumaran tres valiosos puntos y saltaran al segundo puesto de la tabla del Torneo de Apertura con 12 puntos.



Esto no quiere decir que todo está escrito, pues ahora se queda a la espera de lo que realice mañana el Motagua ante Juticalpa.



Mientras, el cuadro Benjamín del campeonato está de último en ocho jornadas con tres puntos y 17 goles en contra.



No siempre se gana...

Luego de alcanzar la cima del triunfo en El Progreso y pasar un mal momento en la Copa, el elevado Real de Minas se metió la noche del sábado al Nacional para intentar buscar su segunda victoria ante la UPNFM.



El equipo que ya sabe lo que se siente deleitar la miel de la victoria, venía de romper una sequía de seis derrotas al hilo con su triunfo 1-0 ante Honduras de El Progreso, quien también se enfrentó esta noche ante el Club Deportivo Olimpia.



Ante esta situación, el Real de Minas pretendió obtener su primer logro de local en la historia de la Liga Nacional, quien no pudo llevar a cabo ese anhelado sueño.



En la próxima fecha, el Real de Minas jugará en Danlí ante Motagua, mientras los universitarios recibirán a los españolistas.