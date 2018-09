Cardi B explota contra Nicki Minaj en Instagram

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La rapera estadounidense Cardi B explotó en contra de la famosa Nicki Minaj a través de su cuenta de Instagram tras protagonizar una pelea durante el New York Fashion Week (NYFW).



La joven artista, que resultó con un fuerte golpe en su cabeza (chichote), no perdió tiempo para dedicarle un fuerte mensaje a la intérprete de Anaconda.



Este fue su mensaje:

"He dejado que muchas mierdas me deslicen...



Has amenazado a otros artistas de la industria diciéndoles que si trabajan conmigo dejarás de trabajar con ellos. He dejado que hables muchas mierdas sobre mí.



Me dirigí hacia tí en persona una vez, dos veces y siempre te hacías del rogar.



Pero cuando mencionas a mi hija, decides dar like a comentarios sobre mí como madre, hacer comentarios sobre mis habilidades para cuidar a mi hija, es cuando se jode todo.



He trabajado muy duro y llegado muy lejos para que alguien venga a joder mi éxito. Las perras hablan de toda mierda en sus raps, pero en la vida real son cobardes. Esta mierda realmente es para entretener".



"Punto", escribió bajo la imagen en la que muestra el comunicado. Imágenes sobre el enfrentamiento entre ambas raperas se han difundido en las redes sociales.

Hasta el momento, Nicki Minaj no se ha pronunciado sobre la pelea con Cardi.

