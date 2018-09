Vídeo: Momento en que Cardi B y Nicki Minaj se van a los golpes

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Imágenes sobre la pelea que tuvieron las raperas Cardi B con Nicki Minaj se han difundido en las redes sociales.



En el vídeo se puede observar el momento en que intentan separar a la intérprete de "I like it" que no para de golpear a Minaj después de palabrearse.



En el incidente los guardaespaldas y la policía tuvo que intervenir y ambas mujeres fueron sacadas de una de las pasarelas del New York Fashion Week (NYFW).



Según testigos, el pleito entre ambas artistas viene por supuestos comentarios que Minaj hizo sobre la hija recién nacida de B, Kulture.



Por la pelea, Cardi salió con un "chichote" en la cabeza y descalza, ya que sus zapatos se reventaron durante el enfrentamiento.



Se desconoce si Minaj salió con lesiones.

