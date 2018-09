Francia recibe a Holanda en una noche de homenaje al campeón del mundo 

PARÍS, FRANCIA.- Los campeones del mundo franceses disputarán el domingo (18h45 GMT) su primer partido como locales desde su éxito en julio en Rusia-2018, por lo que el choque de la Liga de Naciones ante Holanda en el Stade de France, será también un homenaje a los nuevos héroes.



El primer encuentro de los Bleus tras el éxito mundialista fue el jueves en Múnich, un 0-0 ante Alemania en el arranque de la Liga de Naciones, una nueva competición de la UEFA donde el domingo tendrán el segundo examen.



Pero más allá del resultado ante la Oranje, todo está preparado para que los aficionados franceses puedan festejar el título mundial, una vez más, en el estadio donde en 1998 conquistaron su primera estrella, cuando Didier Deschamps -el ahora seleccionador- era todavía jugador.



Alrededor de las 22h45 locales (20h45 GMT), después del encuentro, Deschamps y los jugadores que ganaron el Mundial de Rusia "serán presentados uno a uno antes de dar una gran vuelta de honor al estadio, con el trofeo del Mundial", anunció la Federación Francesa de Fútbol (FFF).



Los arqueros Hugo Lloris y Steve Mandanda, lesionados y baja para el partido ante los holandeses, estarán igualmente presentes para este homenaje, que se acompaña con un espectáculo de luz y sonido.



La fiesta parece obligada, con el deseo además de borrar el recuerdo del desfile express, que decepcionó a muchos hinchas por su rapidez, el 16 de julio, un día después de la final ganada por 4-2 a Croacia en Moscú.



Paul Pogba, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y compañía habían sido recibidos entonces por una multitud de 300.000 personas, pero su autocar descubierto había bajado los Campos Elíseos muy rápido, ante la incomprensión de muchos de los congregados en la célebre avenida.



El episodio se vio seguido de una larga recepción ofrecida por el presidente Emmanuel Macron en el Elíseo, mientras que miles de aficionados esperaban a los jugadores en una zona cercana.



Para el partido ante los holandeses, Deschamps tendrá que decidir si hay rotación de jugadores o no.



"Hacer rotaciones o no, todo es posible, sabiendo que es nuestro primer partido en el Stade de France, delante de nuestro público. Voy a ver cómo se recupera cada uno", afirmó después del empate ante los alemanes.

Lea además: Presentan a Juan Carlos Osorio como nuevo DT de Paraguay



Koeman y la reconstrucción

En Múnich, los jugadores franceses admitieron que les faltó frescura, forma física y mental, después de un torneo mundialista agotador y unas vacaciones cortas.



"Todavía no estamos al máximo físicamente. Es difícil mentalmente volver. Venimos de una competición con mucha emoción", reconoció Pogba, volante del Manchester United.



Holanda, finalista del Mundial-2010 y semifinalista del Mundial-2014, no estuvo en la cita de Rusia-2018, al no conseguir clasificarse.



El equipo que entrena Ronald Koeman, en fase de reconstrucción, tendrá en sus filas a tres jugadores 'franceses', que juegan en ese país: Kevin Strootman (Marsella) y los hombres del Lyon Kenny Tete y Memphis Depay, ese último autor de un doblete el jueves en un amistoso ante Perú (2-1).



Holanda no tendrá a su emblemático mediocampista Wesley Sneijder, que el jueves ante los peruanos jugó su 134º y último partido con la selección, en una noche en la que terminó llorando de emoción.