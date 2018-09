Nelyi Larice: “Quería conquistar el mundo”

Fredy Posadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Nelyi no solo es el cerebro que está detrás del programa “Hechos con N” de TV Azteca, es arte, música, cine y entretenimiento.

El genio de la comunicación nos mostró su lado más humano, habló de la rebeldía de su juventud y hasta nos contó que su forma de pensar en ciertas ocasiones lo ha metido en problemas.

¿Por qué te llamás Nelyi, es apodo?

La gente piensa que es un nombre artístico y no es así. Así me llamo, mi abuelita lo vio en la TV. Mi mamá me quería poner Jaime.

¿Cómo iniciaste en esto de la música?

La música es lo que más me apasiona y le dio sentido a mi vida. De niño me gustaban los Beastie Boys, el rap fue el primer género que conocí.

¿Qué tipo de niño eras en la escuela?

No era aplicado, extrovertido, muy inquieto, pero pasaba mis clases, era extrovertido. Siempre montaba las fiestas de la escuela y los campeonatos de fútbol.

¿Qué equipo apoyás en el fútbol?

Solo la Selección Nacional. Me gustaría que los jugadores envíen mensajes de paz para la afición.

¿Tu primera banda?

Junto con Carlos Cedeño, Ramsés Barrientos y ángel Fúnez formamos Mazorca. Agarramos esa mezcla explosiva entre el rap y el rock así como hicieron Run DMC con Aerosmith o Anthrax y Public Enemy, pero nunca logramos grabar. Luego me reuní con unos chavos que tenían una banda llamada VEBYLAPHEM y fue una etapa muy buena. Esta banda era influenciada por Molotov y Resorte, tocábamos temas sociales, inclusive nos censuraron por nuestra canción “Presidente”.

¿Contame cómo fue tu etapa en el colegio?

Estudié en el Milla Selva y estuve un año en la Inmaculada Concepción, me fui siguiendo a una chica. Terminé en el Cultura Nacional. Por la onda del hip hop siempre buscaba la manera de llamar la atención con mi vestimenta.

¿Lo más heavy que hiciste en tu juventud?

Cuando tenía 17 años le pedí a mi papá que me regalara el carro pailita que él tenía y me dijo que no, entonces me enojé y agarré todos mis ahorros y compré un Jeep todo podrido. Me costó como 12 mil pesos.

¿Nunca te topaste con las drogas?

En varias ocasiones me ofrecieron venderlas, pero nunca acepté, yo ya estaba en los medios de comunicación. Mataron a varios amigos de la infancia por el tema de drogas. Eso me dolió mucho.

¿Pero no había maras en ese tiempo?

Lo que había eran unas pandillas honorables. Si alguien te caía mal hacían un círculo y te ibas a los golpes, luego te estrechabas las manos y tranquilo... Solo éramos rebeldes, pero la música y el arte salvaron mi vida de ese mundo.

Yo por eso ahora trato de apoyar a los artistas. Hago actividades para los niños y los motivo a que se dediquen al arte o al deporte.

¿Con qué soñabas de chavo?

Con subirme al escenario, grabar discos, irme de gira por el mundo, quería conquistar el mundo. Por eso el gobierno debe preocuparse por los jóvenes, por disminuir la ola de delincuencia.

¿Alguna vez estuviste sin trabajo?

Sin trabajo formal sí, pero siempre he buscado la manera de ganarme la vida. Me metía a los mercados y compraba dos pares de zapatos, unos para mí y los otros los revendía. Compraba alguna cadena de oro y la revendía. Siempre fui honrado con los transes.

¿Cómo llegaste a los medios?

Fue por la relación que tenía con los DJ. Edgardo Rivera me ayudó mucho cuando él estaba en Digital Stereo. Javier Montes de Stereo Tic-Tac, Charlie Martino, Myrna María Barahona. Con Miguel Caballero Leiva hice mi primera presentación pagada, recibí 300 lempiras por cantar en un certamen de belleza.

¿MTV fue tu primera aventura?

Sí, me gustó la experiencia. Trabajé con Bárbara Fortín, participábamos en Conexión, que era un programa internacional.

¿Ser tan directo no te ha metido en problemas?

Sí, me han despedido. Hice un programa llamado “Que no nos paren” en Súper 100 Stereo. Yo soy un socialista y en algunas ocasiones mencionamos figuras con mucha influencia. Un día me cancelaron ese programa. Aquí en TV Azteca han hecho un par de llamadas de Casa Presidencial para controlarme, pero la empresa confía en mi criterio y apoya el principio de objetividad en el periodismo.

¿Nunca te han ofrecido machaca?

No, nunca he dependido de la política para vivir. He dependido de mi talento y de mi imagen. Los sinvergüenzas saben a quién sobornar.

¿Vos apoyabas a Salvador Nasralla?

Simpaticé con él, pero cuando empecé a ver el desorden que tenían los líderes que él dejó en el Pac, me decepcioné. Nasralla ni cuenta se daba de lo que pasaba. Yo quiero cambiar a mi Honduras desde mi trinchera. No descarto la posibilidad de entrar a la política para ayudar a mi país.

¿Por qué se desató la locura con Erlin Carranza?

Lo conocí cuando estaba fregado económicamente. Lo entrevisté y nos hicimos amigos. Le dije que se viniera a trabajar conmigo. Le di una oportunidad a alguien que durmió en cementerios que había pasado hambre. Jamás me imaginé que el Colegio de Periodistas me iba a estar atacando. Colegas periodistas lo tildaron de indio, tonto y retardado. No se pudo contratar en TV Azteca, pero quedamos de amigos.

¿Qué opinás de los diputados que fingieron contribuir para unos niños de una escuela?

Me sentí avergonzado porque con la necesidad de otro ser humano no podés bromear. Yo soy un jodión, pero ni en broma hago eso. Tenés a dos diputados de distinto partido político haciendo lo mismo, eso nos dice que por dentro son iguales.