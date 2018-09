Cortes de energía eléctrica programados para el sábado 8 de septiembre en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias zonas de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico el sábado 8 de septiembre debido a la programación de revisiones, cambios de aislamientos, crucetas dañadas y mantenimiento general.

Las autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron la suspensión temporal del servicio de electricidad en las líneas LNZ-L266, ERA-L372 a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

A continuación le detallamos los sectores que no tendrán servicio de energía eléctrica:



De 8:00 AM a 12:00 PM en el Distrito Central, Francisco Morazán

Colonia Alameda

Colonia Altamira

Parte del Barrio Guadalupe

Bulevar Juan Pablo II

Colonia Tepeyac

Lomas del Mayab



De 8:00 AM a 4:00 PM en Intibucá

San Andrés

San Miguelito, Intibucá

Loma Limpia

Pajapas

Candelaria

Mellangual

Cenalaca

Sosul

Sunsulaca

Pontenlaca

Santiago Eguate

Agua Blanca

Mangual

La Misión

Cofradía

