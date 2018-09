Ricardo Álvarez revela el nombre de su nuevo movimiento

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El designado presidencial, Ricardo Álvarez, anunció la creación de su nuevo movimiento, sin embargo, no confirmó si se lanzará con una candidatura política para las próximas elecciones.



Álvarez agradeció a la base por tomarlo en cuenta para una candidatura en la nueva contienda electoral, sin embargo, dijo que les pidió un poco de tiempo para madurar la idea.



El político explicó que sus seguidores le implementaron varias razones para que aceptara su lanzamiento, pero aseveró que por el momento seguirá trabajando por la unidad del Partido Nacional.



"Les pedí un poco de tiempo para que maduráramos la idea, pero que no dejaremos de trabajar en la unidad. No dejaremos de trabajar, de seguir defendiendo a la bandera de la estrella solitaria, sus líderes y representantes", acotó.

Aunque aún no confirmó si aceptará la candidatura o no, Ricardo reveló que ya creo un nuevo movimiento, pero que este, por ahora, no tiene fines políticos, sino que está orientado en brindar ayuda a los sectores sociales.



"Lo que sí decidí hoy es de iniciar y bautizar un movimiento, más que político, social, que en este momento no va en la búsqueda de una presidencia, sino de hacer el bien".



"Lo he bautizado y se lo comunico a mis seguidores a nivel de todo el país, con el nombre de 'Solidaridad'. El Movimiento Solidaridad ha nacido a consecuencia de las dos cosas que pasaron ayer: El anuncio que hace (el diputado Reynaldo) Ekónomo y la notica enfocada en el Trans-450".



El entrevistado se refiere a la noticia del parlamentario, quien reveló que ya se están formando los cuadros para lanzar candidatura presidencial de Ricardo; asimismo, al anuncio del representante del BID, Eduardo Márquez, quien aseguró que los fondos destinados al Trans-450 se menejaron con transparencia.



"Este movimiento, más que un movimiento en la búsqueda de la presidencia de la República, es un movimiento en la búsqueda del bien común y ser solidario con el desamparado, con el que tiene hambre, con el que no tiene capacidad de ir a la escuela porque no tiene los recursos y el adulto mayor que no tiene la alimentación necesaria ni los medicamentos", reiteró.



Seguidamente, el designado presidencial advirtió que "todo aquel que inicie con este Movimiento Solidaridad y que me siga; sea por hacer el bien en la comunidad".



En cuanto a la candidatura única, Ricardo Álvarez, manifestó que esa sería una manera cómoda de hacer las cosas, por lo que él prefiere ganarse el puesto con trabajo.



"Hay buenos aspirantes y a mí la competencia me gusta, no me gusta que me regalen nada, me gusta ganarme las cosas y lo voy a ganar si Dios así lo permite, pero en este momento enfocado en el Movimiento Solidaridad, que es hacerle el bien a la gente que más ocupa", puntualizó.

