Liga de las Naciones de la UEFA 2018-2019, nuevo torneo de selecciones europeas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Liga de las Naciones de la UEFA (UEFA Nations League) es un torneo en el que participan 55 selecciones de Europa repartidas en cuatro ligas (A,B,C Y D).

Este campeonato se realizará cada dos años y además tiene el objetivo de sustituir a los partidos amistosos entre las escuadras europeas.

Cada liga está dividida en cuatro grupos, que pueden ser de tres equipos o de cuatro. En el caso del Grupo A, el de las selecciones más poderosas en Europa (según la posición en el ranking de la FIFA), está formado por cuatro grupos de tres combinados.

En cada liga se enfrentan todos contra todos, a ida y vuelta, y el último de cada grupo desciende (del A se pasa al B, del B al C, del C al D).

Los ganadores de los cuatro grupos de la Liga A disputarán, en junio de 2019, una fase eliminatoria, una especie de final, en una sede por determinar, y de ahí saldrá el campeón de la Liga de Naciones.



Calendario de la UEFA Nations League:

Jornada 1: 6 - 8 de septiembre de 2018

Jornada 2: 9 - 11 de septiembre de 2018

Jornada 3: 11 - 13 de octubre de 2018

Jornada 4: 14 - 16 de octubre de 2018

Jornada 5: 15 - 17 de noviembre de 2018

Jornada 6: 18 - 20 de noviembre de 2018

Sorteo de la fase final: por confirmar

Fase final: 5 - 9 de junio de 2019



Así están las Ligas y grupos de la UEFA Nations League 2018-2019:

Liga A

Grupo 1: Alemania, Francia y Holanda.

Grupo 2: Bélgica, Suiza e Islandia.

Grupo 3: Portugal, Italia y Polonia.

Grupo 4: España, Inglaterra y Croacia.



Liga B

Grupo 1: Eslovaquia, Ucrania y República Checa.

Grupo 2: Rusia, Suecia y Turquía.

Grupo 3: Austria, Bosnia-Herzegovina e Irlanda del Norte.

Grupo 4: Gales, República de Irlanda y Dinamarca.



Liga C

Grupo 1: Escocia, Albania e Israel.

Grupo 2: Hungría, Grecia, Finlandia y Estonia.

Grupo 3: Eslovenia, Noruega, Bulgaria y Chipre.

Grupo 4: Rumanía, Serbia, Montenegro y Lituania.



Liga D

Grupo 1: Georgia, Letonia, Kazajistán y Andorra.

Grupo 2: Bielorrusia, Luxemburgo, Moldavia y San Marino.

Grupo 3: Azerbaiyán, Islas Feroe, Malta y Kosovo.

Grupo 4: Macedonia, Armenia, Liechtenstein y Gibraltar.





⌛️ 24 hours to the UEFA #NationsLeague kicks off! ?



What is it? Let us explain... ??? pic.twitter.com/JcAOPEkQ6P