A subasta vestidos y sombreros de Aretha Franklin

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Más de 30 vestidos y accesorios que Aretha Franklin lució en el escenario se ofrecerán en subasta el próximo 10 de noviembre.



La Reina del Soul murió el 16 de agosto en Detroit a los 76 años.



La casa rematadora Julien's Auctions dijo que entre las prendas están un vestido rojo de lentejuelas que Franklin usó en el Radio City Music Hall en 1991, la chaqueta de punto que llevó al recibir la Medalla Nacional de las Artes del presidente Bill Clinton en 1999 y una chaqueta de mezclilla repartida a quienes trabajaron en la película "The Blues Brothers".



Los artículos se exhibirán del 5 al 9 de noviembre en el Hard Rock Cafe de Nueva York.



La subasta, a realizarse en persona y en línea, será parte de la venta de dos días “Icons & Idols: Rock-N-Roll at the Hard Rock”.

Esta es parte de la vestimenta que utilizó Aretha Franklin en vida.