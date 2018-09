Horarios y sedes de los partidos de la jornada 8 de la Liga Nacional de Honduras

TEGUCIGALPA, HODNURAS.- Todos los partidos de la jornada ocho de la Liga Nacional de Honduras en el torneo Apertura 2018-2019 se jugarán este fin de semana, con el Olimpia como el actual líder del campeonato, con 17 puntos.



En el segundo puesto de la tabla general de la liga catracha están las águilas azules de Motagua con 12 unidades y en tercero están los cocoteros del CD Vida (11), con tres encuentros ganados y dos perdidos.



En la zona baja de la tabla se ubica el Honduras Progreso con siete unidades, un punto más abajo está el equipo de Olancho y en el último puesto la escuadra recién ascendida.



El monstruo verde junto con el club merengue son los únicos equipos invictos tras siete jornadas, mientras que el Real de Minas buscará conquistar su segundo triunfo como local.



Partidos para este sábado 8 de septiembre (Hora de Honduras):

Real España vs CD Vida: A las 7:00 PM en el Estadio Francisco Morazán (San Pedro Sula).

Real de Minas vs UPNFM: Este duelo se jugará a las 7:00 PM en el Estadio Nacional en Tegucigalpa.

Honduras P. vs Olimpia: Se realizará en el Estadio Humberto Micheletti (El Progreso), a las 7:15 PM.



Partidos del domingo 9 de septiembre (Hora de Honduras):

Platense vs Marathón: Este enfrentamiento será a las 4:00 PM en el Estadio Excélsior (Puerto Cortés).

Motagua vs Juticalpa: A las 4:00 PM en el Estadio Nacional en Tegugigalpa.