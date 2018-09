Fox retira escena de “Predator” por antecedentes del actor Steven Wilder Striegel

TORONTO, CANADÁ.- Horas antes del estreno de "The Predator" en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Twentieth Century Fox anunció que retiró una escena de la película con el actor Steven Wilder Striegel tras enterarse de que es un delincuente sexual registrado.



Un vocero de Fox dijo el jueves que la única escena de Striegel en la película fue cortada rápidamente después de que el estudio supo sobre los antecedentes del actor. Fox dijo que desconocía su historial porque existen limitaciones legales para hacer revisiones a los antecedentes de los actores.



“Nuestro estudio desconocía los antecedentes del señor Striegel cuando fue contratado", dijo el vocero. "Hace varias semanas, cuando el estudio supo de los detalles su única escena en la película fue retirada en 24 horas”.



Shane Black, director de la cuarta entrega de la franquicia de ciencia ficción, ha sido amigo de Striegel por años y lo ha incluido frecuentemente en sus películas.



Black dijo en un comunicado: "Tras haber leído los reportes esta mañana, me ha quedado tristemente en claro que fui engañado por un amigo y realmente quería creer que me decía la verdad cuando describió las circunstancias de su sentencia. Creo fuertemente en darle segundas oportunidades a la gente, pero a veces descubres que la oportunidad no está garantizada como lo habrías esperado.



"Tras saber de la declaración jurada, transcripciones y detalles adicionales que rodean la sentencia de Steve Striegel, estoy profundamente decepcionado conmigo. Me disculpo con todos aquellos con los que he quedado mal al permitir tener a Steve cerca de ellos sin darles una voz en la decisión”.



El diario Los Angeles Times reportó primero la edición a "The Predator" para retirar a Striegel. Dijo que Fox fue alertado de los antecedentes de Striegel por la actriz Olivia Munn. Munn actúa en la película y actuó junto a Striegel en su escena.



Striegel se declaró culpable en 2010 por intentar persuadir a una chica de 14 años de tener relaciones sexuales a través de internet. Estuvo seis meses en prisión. El actor de “Melrose Place" actuó en las películas de Black “Iron Man 3" de 2013 y la comedia "The Nice Guys" de 2016.



Black dijo a Los Angeles Times: "Personalmente elegí ayudar a un amigo, puedo entender que otros no estuvieran de acuerdo pues su sentencia fue por un cargo delicado y no debe ser tomada a la ligera”.