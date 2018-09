Abuela de joven asesinado en el barrio Bella Vista: “Se perdió todo el esfuerzo que hice por mi muchacho”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Yo perdí a mi nieto, bendigo en el nombre de Dios a las personas que le hicieron eso”. Así comentó a EL HERALDO la abuela de Mario Suárez (19) que por razones de seguridad omitió su nombre. El joven fue asesinado el pasado jueves 30 de agosto junto a su amigo Gerson Meza (18).

La señora afirmó que Dios se encargará de hacer justicia contra los responsables de quitarle la vida a su nieto. “Dios hace la justicia, de él nadie se esconde, es la verdadera autoridad”, manifestó.

Contó que ella fue para Mario como su madre porque se hizo cargo de él desde que tenía tres años de edad. A su vez lamentó que muchas veces no tenían dinero para el pasaje y su nieto se iba caminando al colegio.

“Yo trabajo lavando y planchando para poder ayudarle a él, pero se perdió todo el esfuerzo que hice por mi muchacho”, dijo la señora.

En el juzgado no hay ningún registro de que los dos jóvenes asesinados fueron detenidos.

Ambos jóvenes fueron sacados a la fuerza de una vivienda en el barrio Bella Vista de Comayagüela por hombres vestidos como elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

El HERALDO conoció que los estudiantes del Instituto Técnico Honduras (ITH) tenían tres semanas de haberse pasado a vivir a ese lugar.

El jueves pasado ellos fueron encontrados ejecutados en La Montañita. La señora dijo que el pasado miércoles Mario la llamó por teléfono.

“Él me llamó y me dijo que orara por él y yo le dije estamos orando, fue la última vez que le escuché la voz a mi cipote”, recordó. Agregó que lo llamó el jueves, pero ya no contestó.

Diferentes sectores de la sociedad condenan este repudiable hecho.

“Es lamentable la actitud apresurada con que algunos funcionarios estatales salieron de forma prematura a negar que fuesen agentes estatales los responsables del horrendo hecho, sin una investigación científica que lo respalde; este tipo de reacciones da la impresión de que están más preocupados de limpiar su imagen que de llegar al fondo de los hechos y que se haga justicia”, cuestiona un comunicado de Casa Alianza de Honduras.

A su vez solicitan a los entes del Estado realizar una exhaustiva investigación para que capturen a los responsables del crimen.

