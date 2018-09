Lauren Jauregui, exintegrante de Fifth Harmony, se declara pansexual

ALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS. -La cantante estadounidense Lauren Juaregui volvió a ser tema de conversación tras haberse declarado pansexual en una entrevista que brindó a la revista Nylon.



La exintegrante de Fifth Harmony, quien hace dos años se declaró bisexual, dijo que gracias a una exploración más profunda sobre identidad de género y pansexualidad, se siente atraída por las almas, sin importar el sexo de la persona.

"No me importa el físico. Me importa conocer los traumas y las mier**s de la otra persona, en especial si me afectan a mí, pero eso es todo. Al final lo que cuenta es que somos humanos y si existe una atracción, pues existe, yo siempre estoy dispuesta a explorar esa fluidez“, expresó a la revista Jauregui.



“Mi arte es una especie de autoexploración, siempre hablaré de aquello por lo que esté pasando en ese momento concreto. Así que, si lo que sea que me haya pasado, me pasó mientras estaba con una chica, lo contaré desde esa perspectiva, y si lo viví junto a un hombre, pues lo narraré desde ese punto de vista“, dijo.



La carrera musical de Jauregui comenzó en 2012 cuando se formó el grupo Fifth Harmony, el cual se disolvió este año. En la actualidad se perfila como solista y tiene pensado lanzar un sencillo en los próximos meses.

