Cortes de energía eléctrica programados para el viernes 7 de septiembre en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias zonas de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico el viernes 7 de septiembre debido a la programación de labores de mantenimiento.



Las autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron la suspensión temporal del servicio de electricidad en las líneas LLN-L232, CDH-L345, LEC-L358, CRL-L303, PGR-L319, SMT-L285, BER-L290, CHM-L252, CIR-L243, BER-L205 a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

A continuación le detallamos los sectores que no tendrán servicio de energía eléctrica:



De 8:00 AM a 4:00 PM en el Distrito Central, Francisco Morazán

Catalunia

Villa Peniel

Aldea Río Abajo

Urbanización Villa Madrid

Aldea Las Flores

Colonia Enmanuel

Buen Samaritano

Residencial Briceño y zonas aledañas

De 8:00 AM a 4:00 PM en La Lima, Cortés

Colonia Pineda

Oro Verde

San Juan

Colonia La Paz

Campo Dos

Villa Esther

De 8:00 AM a 4:00 PM en San Pedro Sula, Cortés

Residencial Paseo Real

Condominios Panorama

Colonia Rancho El Coco

Residencial Bosques del Merendón

Colonia Los Médicos

Colonia Serán

Residencial Brisas del Merendón

Colonia Villas Mckay

Residencial Lomas del Pedregal

Residencial Puerta del Sol

Residencial Casa Maya I, II y III

Barrio Barandillas

Colonia Alameda

Barrio San Fernando

Colonia Ruiz

Colonia Geisa

Colonia Miravalle

Colonia Montserrat

Residencial Mallorca

Residencial Villas Paraíso

Residencial Salamanca

Residencial Villa Angelino

Residencial Paseo La Fuente

Aldea El Carmen

Colonia Reina del Carmen

Los Naranjos

La Alameda

Vea: Las fuertes imágenes del accidente que dejó cuatro muertos en El Progreso

De 8:00 AM a 4:00 PM en El Tizatillo

Aldea Germania

Residencial San Sebastian

Colonia María Auxiliadora

Colonia Reynel Funez

Aldea Santa Rosa

Colonia Cruz Roja

Colonia Santa Rosa

Colonia Folgar

Residencial El Manantial

Cerro de Hula

El Izopo

San Buenaventura

El Sauce

La Cali y zonas aledañas

De 8:00 AM a 4:00 PM en Copán

Santa Rosa de Copán

Colonia Osorio

Colonia Mano a Mano

Colonia Mejía García

Residencial Miraflores

Residencial Santa Fe

Villas de Occidente

Barrio Miraflores

De 8:30 AM a 3:00 PM en San Francisco de Yojoa

Quebradas de Agua



De 8:00 AM a 4:00 PM en El Progreso

Colegio de Abogados

Aldea Arena Blanca Sur

Aldea La Pita

Aldea Las Minas

Aldea La Sarroza

Aldea La Guacamaya

Aldea El Bálsamo

Aldea Los Portales

Aldea Urraco Sur

Aldea Cristo Rey

Aldea Blanca Sur

Santa Rita

El Centro

El Milagro

4 de Septiembre

Los Campos

Santa Cruz de Yojoa

Aldea La Tejeda

Aldea San Luis Zacatales.