Luis Enrique impone nuevas reglas en España   

MADRID, ESPAÑA. -Como un general que inspecciona a sus tropas, el nuevo técnico de España Luis Enrique se paró en una plataforma improvisada y observó atentamente a sus jugadores entrenándose en el calor de una mañana reciente en Madrid.



Les gritaba instrucciones y les pedía que repitiesen desplazamientos.



La “era de Luis Enrique” comienza con cambios para la selección española, y no sólo en la cancha.



El técnico ha adoptado una mano dura para tratar de que La Roja enderece su camino luego de una serie de fracasos recientes, imponiendo estrictas reglas que incluyen la prohibición del uso de celulares durante las comidas.



Luis Enrique además ha eliminado las tardes libres que eran dadas usualmente a los jugadores en los campos de entrenamiento y les ha advertido que no se pasen mucho tiempo jugando barajas o video, de acuerdo con la prensa española.



Tampoco seguirán con las paradas en Madrid entre partidos, un procedimiento normal que les permitía a los jugadores reunirse con familiares.



Es un marcado contraste respecto a cómo se conducían las cosas bajo Julen Lopetegui, el técnico despedido dos días antes de la Copa del Mundo por aceptar el puesto con el Real Madrid sin avisarle a la federación por anticipado.



Hasta el momento, los jugadores de Luis Enrique no se quejan.



"Siempre es importante tener un poquito de disciplina", dijo el volante Francisco "Isco" Alarcón el miércoles. "Que no haya móviles en las comidas me parece bien porque a veces estamos más pendientes de la maquinita que de hablar con los compañeros".



Luis Enrique parece estar concentrándose en crear una mayor camaradería en el grupo.



Esta semana, los llevó a una “sala de escape”, un juego en el que tuvieron que trabajar juntos para resolver problemas y tratar de escapar.



"La experiencia del juego de escape estuvo muy bien, sirvió para desconectar. Fue muy divertido", dijo Isco, que dijo que Enrique es un técnico ganador con mucho carácter. Agregó que el equipo está contento, impaciente por jugar partidos importantes.



España mantuvo una dinámica ganadora con Lopetegui antes de la Copa del Mundo, pero el abrupto cambio de técnico culminó con la eliminación en octavos de final.



Eso siguió a eliminaciones prematuras del Mundial del 2014 y la Eurocopa de 2016.



El primer partido oficial de Enrique a cargo de España será el sábado contra Inglaterra en la Liga de Naciones de la UEFA.

