Diputada de Libre María Luisa Borjas propone cambiarle el color a la Bandera de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La diputada por el Partido Libertad y Refundación, María Luisa Borjas, encendió la llama de la polémica la noche del miércoles en el Hemiciclo Legislativo de Honduras al presentar una moción para que se cambie el color de la Bandera Nacional.



Borjas se encargó de causar controversia al detallar su propuesta, no obstante, la ex comisionada de la Policía Nacional explicó que lo único que busca con su moción es retornarle sus orígenes al símbolo mayor.



De acuerdo con Borjas, el color azul que se está utilizando en la Bandera de Honduras no es el que señala el Himno Nacional, pues en la actualidad se usa un azul más profundo y no el turquesa, por lo que propone que ahora el tono oficial sea el azul maya.

Símbolo nacional "La Bandera Nacional de Honduras constará de tres franjas iguales y horizontales, la superior y la inferior de color azul turquesa, la del centro blanca y llevará en medio cinco estrellas de cinco ángulos salientes del mismo color azul, formando con cuatro de ellas un cuadrilongo paralelo a las franjas, siendo colocada la restante al centro del mismo cuadrilátero. El ancho del conjunto de las tres franjas deberá ser contenido dos veces en la longitud", dice el decreto Legislativo No. 7 del 16 de febrero de 1866, el cual detalla las características de este símbolo patrio.

"La Bandera Nacional de Honduras constará de tres franjas iguales y horizontales, la superior y la inferior de color azul maya con código HTML #73C2FB, la del centro blanca y llevará en medio cinco estrellas ángulos salientes del mismo color azul, formando 4 de ellas un mismo cuadrilátero. El ancho del conjunto de las 3 franjas deberá ser contenida dos veces en la longitud", dice parte del documento leído en sesión la noche del miércoles en el Congreso.



La parlamentaria arguye que en las escuelas se enseña que el azul turquesa es el que figura en la Bandera, pero en la actualidad se ha ido cambiando la tonalidad del azul.

La Bandera Nacional de Honduras fue creada el 7 de marzo de 1866 durante el mandato del presidente José María Medina. Las cinco estrellas simbolizan los cinco países de Centroamérica; la franja blanca simboliza la pureza, integridad, fe, bondad y la paz que debe imperar en el territorio, mientras que las dos franjas azules representan los dos océanos Pacífico y Atlántico que bañan nuestras costas.