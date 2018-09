"Me siento importante" en la selección de España, asegura Isco

MADRID, ESPAÑA.- El centrocampista de la selección española Francisco Alarcón 'Isco' aseguró este jueves que se siente importante en la Roja, aunque advirtió que "los equipos ganadores no deben depender de un solo jugador".



"Me siento importante, estoy contento de venir a la selección, me siento bien, pero los equipos ganadores no deben depender de un solo jugador", aseguró Isco en la rueda de prensa posterior al entrenamiento de la selección española en las afueras de Madrid.



"Uno solo no puede, tenemos que intentar formar un buen bloque", aseguró el jugador que se perfila como el sucesor de Andrés Iniesta como director de juego de la Roja.



El centrocampista del Real Madrid consideró que la llegada de Luis Enrique como seleccionador no va a suponer una revolución en la forma de jugar del equipo español.



"Es un entrenador con mucho carácter, que ha ganado muchas cosas en anteriores equipos", afirmó Isco, antes de precisar que "la idea y la filosofía de juego es muy parecida".



"La idea de fútbol es prácticamente la misma exceptuando algunos matices de Luis Enrique", añadió Isco, preguntado por la posibilidad de ver a una España más directa y de menos toque.



"Tenemos ganas de empezar los partidos importantes para ver en qué niveles estamos", afirmó el jugador español, tras la precoz eliminación en octavos de final del Mundial de Rusia.



España se enfrentará el sábado en Londres a Inglaterra, dentro de la nueva Liga de Naciones.



Tras este desafío para el debut de Luis Enrique como seleccionador, la Roja se medirá a Croacia el martes en Elche, en el Este de España.