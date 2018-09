Inician los debates en las cuatro mesas del diálogo político

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la ausencia de algunos delegados de las partes, las cuatro mesas temáticas se volvieron a reunir el miércoles para finiquitar aspectos y las temáticas que empezarán a ser abordadas en las próximas sesiones de trabajo.



De forma simultánea, los facilitadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y representantes de los actores políticos sostuvieron su segundo encuentro en las instalaciones del Centro Interactivo de Enseñanza, mejor conocido como Chiminike.



“Se está llegando a los términos de cómo se va hacer el planteamiento de cada uno de los hechos, pruebas, de lo que se va a trabajar en cada una de las mesas de manera que podamos llegar a una conclusión y que ese esfuerzo se pueda convertir en acciones concretas”, detalló Julio Larios, delegado de Salvador Nasralla.



En uno de los salones del lugar, Catalina Soberanis estuvo al frente de la mesa de los Hechos del Proceso Electoral 2017 y Reelección Presidencial, mientras que en otra parte aledaña Marcie Marsky dirigió la mesa de Derechos Humanos.



La mesa de Reformas Electorales fue encabezada por Javier Cabreja en una sala alterna y Mirna Cuentas estuvo a cargo de la mesa de Reformas Constitucionales y Fortalecimiento del Estado de Derecho.



Críticas

Más temprano, representantes de la Plataforma Política y Social Democrática anunciaron que no formarán parte de este proceso de pláticas al que tildaron como un montaje de la ONU, el cual es excluyente y discriminativo.



El representante residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, Igor Garafulic, expresó a EL HERALDO que solo se ha buscado acercar posiciones y consideró como injustos los señalamientos de esta plataforma conformada por las organizaciones políticas minoritarias.



“Si no se integraron antes fue porque las fuerzas políticas no estuvieron dispuestas a hacerlo; confío que sabrán integrarse y contribuir con generosidad al futuro de Honduras”, sostuvo.



Garafulic indicó que el próximo 10 de septiembre se espera que la Alianza Patriótica Hondureña, Democracia Cristiana (DC), Unificación Democrática (UD) y el Partido Anticorrupción (Pac) puedan sumarse a los encuentros del diálogo político.