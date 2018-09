Permiso para explotar una mina genera conflicto en Siguatepeque

Juan César Díaz

SIGUATEPEQUE, HONDURAS.-El interés de tres personas en explotar una mina de sulfato de bario, más conocida como piedra de barita, ha creado un conflicto entre los pobladores de la comunidad de El Rosario de la Peñita y a lo interno de la Alcaldía de Siguatepeque.

Tanto en la comunidad como en la corporación municipal hay unos a favor y otros en contra de otorgar el permiso de explotación.

El HERALDO hizo un recorrido por la zona donde se encuentra la mina de piedra barita y pudo constatar que se han hecho extracciones de material, supuestamente para estudio.

La piedra de barita es un mineral formado de cristales granulares compuesto por 59 por ciento de bario, 27 por ciento de oxígeno y 14 por ciento de azufre, es pesado y utilizado en la industria petrolera y la pintura.

La zona minera se encuentra a unos dos kilómetros en la parte más baja de la comunidad, lo que significa que al socavarse el terreno para la extracción podría ocasionar derrumbes y poner en peligro la seguridad de varias familias, según Leodán Velásquez, presidente del patronato de El Rosario de la Peñita.

“Nos oponemos por la ubicación de la zona minera porque está abajo de la comunidad y al socavar el terreno y con un fuerte invierno desaparecería parte de la comunidad”, declaró Velásquez.

En esta aldea hay unos 250 habitantes entre adultos y niños y en una encuesta que realizaron recientemente se reflejó que 78 personas están en contra de que se explote la mina, 42 están a favor y 20 respondieron estar indecisos, aseguró.

Por su parte, el alcalde de Siguatepeque, Juan Carlos Morales, dijo que esta era solo una visita formal y que no se aprobó nada sobre la extracción de la piedra. Que se necesitan los permisos del Instituto Hondureño de Geología y Minas, los permisos de explotación y las licencias ambientales.

Y que en caso de que hubiese explotación se deberá definir qué es lo que le darán al municipio y al sector donde está la cantera porque no es minería. Mientras, el regidor Asley Cruz expresó que el tema no se ha socializado.

“Sea una explotación pequeña o gran escala no estoy de acuerdo, además no se ha socializado de la mejor manera y no ha llegado a la Alcaldía una solicitud formal para que se apruebe el permiso de operación para explotar”, declaró Cruz.