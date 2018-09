Marathón abandona molesto la cancha del estadio Morazán de SPS

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-El Marathón abandonó molesto la cancha del estadio Morazán luego del segundo penal sancionado en su contra. El cuadro verdolaga con iniciativa del técnico Héctor Vargas, decidió retirarse del terreno como medida de protesta ante las decisiones.



Según el preparador de porteros, Víctor Coello, el arbitraje estuvo tendencioso a favor del Real España al pitarles dos tiros de penal y no haciendo lo mismo en su beneficio.



El entrenador de la Máquina, Martín García, calificó como vergüenza lo sucedido antes de finalizar el encuentro y arremetió contra su colega Héctor Vargas.



"Esto es una vergüenza, ese tipo hace lo que quiera"



A su vez, confesó que fue una total hipocresía la campaña por la paz.



"Me dijeron que fuera a una reunión, pero no lo hice porque sabía que era una farsa, ya estoy cansado de esto, de verdad lo estoy".

Real España enfrentó esta noche al Marathón en San Pedro Sula por un pase a cuartos de final de la Copa Presidente.

Los 90 minutos del encuentro transcurrieron sin goles y al filo del minuto 90, los verdolagas abandonaron la cancha, luego que se pitara un segundo penal a favor de la Máquina.

Los disturbios que sucedieron en la afueras del estadio Morazán, previo al inicio del partido, no pasaron a más que una bronca de gritos y señas, sin embargo en la cancha no se vivió la misma paz.