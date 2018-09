Viral: Padre hondureño conmueve en las redes sociales al pedir likes para su hija

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La historia de un padre hondureño ha conmocionado las redes sociales, después que solicitara ayuda -pero no monetaria- a los ciudadanos para que le brinden apoyo a su hija que está participando en el concurso "Señorita Independencia 2018" de su centro educativo.



Pero... ¿Por qué los internautas están tan cautivados con la petición del orgulloso padre?



La historia es simple, hermosa e interesante, tanto así que es inevitable que no se nos salga una lagrimita...



Al momento de la solicitud, el progenitor de Linsey Aguilar, quien es estudiante del Centro Educativo El Verbo MCM de la colonia Nueva Suyapa de la capital de Honduras, explicó que "su niña está participando en una competencia escolar".



Lo atrayente es que a diferencia de utilizar la red social de Facebook como usualmente usted y yo lo haríamos, él portaba un papel con la explicación sobre la manera en que se le puede dar apoyo a la jovencita.



El catracho mencionó a un grupo de muchachos que laboran en un restaurante, que él no tenía un celular para poder hacer publicaciones y que por eso andaba a pie por todos lados con el mensaje.



Por otra parte, uno de los chicos le tomó una fotografía al papel y se comprometieron a compartir la imagen a través de redes sociales para auxiliarlo.



De esta manera, los ciudadanos nos recuerdan que los padres hacen cosas que parecen imposibles para ver una sonrisa imborrable en el rostro de sus hijos.



Así que si usted también quiere colocar una gigante sonrisa en la cara de este humilde señor, le comparto el link para que ingrese y le brinde un "me gusta" a la publicación.



¿Cuáles son los pasos que debe seguir? Recuerde el papelito, allí los encontrará.