Sectores de Honduras donde habrá racionamientos de energía este jueves 6 de septiembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizará este jueves cortes del fluido en varios sectores de Honduras.

Las zonas afectadas serán las líneas 311, 329, 331, 340, 342, 345, 349, 308, 313, 341, 346, 351, 327, 328, 344, 347 y 323.

Aquí el listado completo:

Jueves 6 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en el Distrito Central

Col. Nueva Suyapa, 17 de septiembre, Agafam, Villa Colonial, 26 de julio, Triquilapa, Cantagallo, Las Tablas, Repetidoras de televisoras y radioemisoras, Col. 19 de septiembre, Col. San Francisco, La Soledad, Col. Venezuela, Santa Eduviges, 21 de Febrero, Col. San Buena Aventura, Los Laureles, Israel Sur, Nueva Providencia, Barrio El Edén, El Retiro y Flor del Campo zona 2.

Jueves 6 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en Morazán, El Negrito, Victoria, Yorito y Santa Rita

Aldea Buenos Aires, Camalote, Las Acasias, Los Prietos, Ooctillo, Combas, Ciudad El Negrito, Aldea Guangolola 1, 2 y 3, Aldea Cangrejales, Honduritas, Pata de Gallina, Terreno Negro, Coyolito y La Calera, así como aldeas aledañas a estas.



Jueves 6 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en Lepaera, Lempira

Municipio Lepaera, La Libertad, El Carmen, El Belloto, La Libertad, Plan de Roble, El Chaguite, Matasano, Ocote Chacho, La Azomada, Guanas, Yuena y Cerrito.



Jueves 6 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en Choloma, Cortés

Aldea Monterrey y bajos de Choloma, Ethan Allen.



Jueves 6 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en San Pedro Sula

Col. San José V, Montefresco Este, Col. Jerusalén, Villa Ernestina, Col. Guillén, Villa Olímpica, Brisas del Merendón, Estadio Olímpico, Corte Suprema de Justicia, Col. Municipal, Villa Asturias, Calpules, Col. Del Valle, Tránsito, Copeco, IHSS, Universidad Pedagógica, col. La Pradera, Planes de Calpules, Col. La Trinidad, Llanos de Sula, Asentamientos Humanos, Flor de Cuba, Aldea Ticamaya, Bosques de Jucutama, Real del Campo II, Los Prados I, VillaNuria, Crematorio Municipal y zonas aledañas.



Jueves 6 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en Las Mesas, Valle

Quebrada Honda, Las Mesas, Aldea San Nicolás, El Avispero, Sonares, El Juancho, Aldea San Rafael, Paso Real, Rincón del Terreno, Paso Hondo, Aldea Piedras Blancas, El Chorro, Los Luises, Conchal, El Capulin, aldea El Borbollón, San Jerónimo, Aldea Alto de Jesús, El Resbaloso, El Pital, El Hato, La Guacimada, El Pochote, Las Lomas, Hato Nuevo, La Camorra, San Antonio del Norte y todas las aldeas aledañas.



Jueves 6 de Septiembre de 09:00 a.m. a 1:00 p.m. en Cortés

Villanueva: Bo. El Centro, Bo. Cabañas, Bo. Las Flores, Bo. San Ramón, Bo. Manuel Bonilla, Col. Martin Fajardo, Col. Agua Azufrada, Col. 1 de Mayo, Col. Orquidea 1, 2 y 3, Col. Miguel Calvo II Etapa, Col. San Ramón, Aldea El Venado, Aldea El Perico, Aldea El Ocote, Aldea El Aguacate, Aldea La Bolsa, Aldea La Venta, Aldea San Isidro, Col. Esquipulas, Col. Los Tres Reyes, Pimienta, Potrerillos, Ingenio Villanueva e Incal.

Jueves 6 de Septiembre de 08:00 a.m. a 1:00 p.m. en La Ceiba, Sonaguera y Sabá

LA CEIBA Ramal Escuela Palmeras, Colonias: San Isidro, Alameda, Cervecería Hondureña, Casa Blanca, Los Bomberos, Cuenca Río Cangrejal Aldeas: El Naranjo, Las Mangas, El Pital, Yaruca, Toncontín, Urraco), Colonias: Lempira, San Judas, Azcona, Margie Dip,. Suyapa, Mercedes, El Toronjal 1 y 2, Plaza Premier Toronjal, Diunsa, Hosp. Vicente Dántoni, Carretera C.A.-13 de Gas. Texaco Cangrejal hasta Hotel Emperador, Mega Plaza, (328) LA CEIBA Colonias: Villa del Este, Santander, Magnolia, La Pizatty (Sur), Riviera, Panayotti, Hosp. Oken´S, Bella Vista, El Sauce, Bo. La Merced (Oeste), Bo. Imán (Oeste), Bo. Potreritos, Ave. 14 de Julio de Plaza Las Banderas hasta Mercado San Isidro, Ave. San Isidro de Maxi Despensa hasta Esc. Morazán, Hosp. Medicentro y Zonas Aledañas (344) SABA Colonias y Barrios: Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, Centro de Sabá, Cholomeña, Suiza, Las Palmas, Palma Real, Pradera I, II, III y IV, La Standar,. Habitat, Monte Fresco, Coop. Sabá; (Aldeas): Uva Sureña, Elixir, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Orica, Palos de Agua, Paguales, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Abajo, Standar Fruit Co. (Empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia), (347) SONAGUERA (Colonias y Barrios): Escano, Los Mangos, Los Maestros, Bo. Arriba, El Centro, Bo. Cotacol, Los Laureles, Los Castaños, 25 de Sep., Bo. Abajo, Morazán, Porvenir; (Aldeas): Carrioles, Sabana de Utila, El Tapón, Col. 21 de Nov., La Curva, La Pita, La Jigua, Quebrada de Arena, Cuyulapa, Churrúsquera, La Cubana, Lorelay, Col. 3 de Mayo, Holanda Linda, Masicales, Rio Arriba, Chacalapa, Panamá, Remolino, El Coco, Rigores, El Chorro, Aldea de Faust, Irineo, Limón, Las Pilas, La Danta, La Brea, Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces, Lanza.

Jueves 6 de Septiembre de 1:00 a 6:00 p.m. en La Ceiba, Olanchito y Tocoa

LA CEIBA Colonias: Los Bomberos, Res. Atlante, Los Fuertes, UNICATH Miraflores, Las Colinas, Merren, Villa H, Bo. Mejía, Col. Bantral, Bo. Independencia, Ave. Morazán de UNIPLAZA hasta La Funeraria San José, Boulevard 15 de Sep. de Cementerio Bo. Mejía hasta Esquina de Banco Central, Ave. La Rep. de Casa Rafael hasta El Parque Central, (313) LA CEIBA Colonias: Yesenia Castillo, Dantillo,. Villas del Carmen, Las Flores, La Ponce, Ramón Leva (Barranco Chele), San Gabriel, Leyde, Palmira, Quinta San Fernando, Villa Santa Lucía, Crila, Trejo, Los Fotógrafos, Vista al Mar, El Búfalo, Menonita, 26 de Junio, Iglesia Gran Comisión, Rodas, Curla, Aldea Armenia Bonito, Marisol 1 y 2, Villa Romana, Vista Palmira, Nueva Era, Aeropuerto Golosón, Miramontes, 15 Sep., El Confite, Villa Olímpica, Carril del 7 y 8, Col. Xochimilco, Col. Municipal, Cerrato, 1º de Mayo, y Zonas Aledañas (341) OLANCHITO Aldeas: Carril, Coyoles Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, San Dimas, San Juan, Arenal, Teguajal, El Potrero, San Lorenzo, San Marcos, Savana y Zonas Aledañas (346) TOCOA (Barrios y Colonias): San Isidro, Los Pinos, La Ceiba, Los Laureles, La Lempira, Tamarindo, Manga Seca, La Occidental, Dippsa, Texaco Basha, Hosp. Bajo Aguán (Privado) (Aldeas): Luzón Palmeras, Tiburones, Prieta, Lérida, Chiripa, Cuaca, Ceibita, La Bolsa, Hacienda Ganaderos del Norte, Cayo Sierra, Zamora, La Bolsa I y II, Zonas Aledañas, (351) TOCOA Aldeas: Parte de Corocito, San José del Cinco, El Briche, Corporación Dinant (Exportadora del Atlántico), Quebrada de Arena, Salama, El Barro, La Arenosa, Taujica, El Novillo, El 15, La 45, La Abisinia, El Tigre, Prado Verde; Tocoa Toronjal, Doctores, Salomón 1 y 2, Aurora, Alemán 1 y 2, Las Uvas, Génesis, El Centro, Municipalidad de Tocoa, La Colon, 18 de Sep., Las Flores, Bo. Abajo, Hosp. San Isidro, Bomberos y Zonas Aledañas.

Jueves 6 de Septiembre de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. en La Ceiba, Coyoles Central y Bonito Oriental

Sitramacsa, Piñanza, Esquipulas, Miramar, Villa Real, Los Locutores, Policía de Transito, El Dorado, INFOP, Mercado San José, UTH, Plantel ENEE, Los Maestros, Energua, Calle 8 de Zona Mazapán hasta Banco de Occidente, Ave. La Rep. de Hotel Paris hasta Centro Penal, Ave. San Isidro de Burger King hasta Muelle Fiscal, Hotel Art Deco Bo. Inglés, Calle de El Centro Penal hasta Colegio San Isidro, Hosp. Euro-Honduras, Hosp. Centro Médico, (329) LA CEIBA Colonias: El Manantial, Pizzatty (Norte), Las Acacias (Este), Sierra Pina, Zelaya, Bo. Alvarado (Este), El Naranjal, Credia, Bo. La Merced (Este), Bo. Imán (Este), La Gloria, Estadio Ceibeño, La Julia, Pineda, Los Luchadores, La Isla, La Barra, Zona Viva, y Zonas Aledañas (331) LA CEIBA Calle al Muelle de Cabotaje de Gas. Uno hasta Muelle, Colonias: Villa Rosa, Génova, La Pradera, El Prado, Villas del Caribe, Villa Mary, Villas del Mar, Jardines del Este, Puerto Escondido, Bella Oriente, Los Angeles, Destacamento de la Naval, Muelle de Cabotaje, E.N.P., Astillero y Zonas Aledañas (340) COYOLES CENTRAL, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Tierra Blanca, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2 y 3, La Unión, Envidia, Balsamo, El Cayo, Calpules, Trojes, Campo Rojo, Col. Guadalupe, (342) OLANCHITO Colonias y Barrios: Bo. El Centro, El Bíblico, Dionisio, San Jorge, Murillo, 25 de Nov., Valle Fresco, Ponce, 21 de Nov., 15 de Sep., Sitrabarimasa, 24 de Mayo, Guanacaste, Conquista, Mariñán, Universitaria, Los Laureles, Ramón Amaya Amador, Miraflores, Satélite, Bo. Arriba y Abajo La Torre, Hosp. Anibal Murillo Escobar; (Aldeas): Sutrasfco, Agalteca, Las Minas Aguán, El Ocote, Boca de Mame, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, Tepusteca, Sitraproadasa, Balsamo Oriental, 12 de Dic., Crucete Oriental, 4 de Enero, 21 de Abril, OLANCHO (Aldeas): La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal. Caisesa, El Puente, Emp. Barimasa, El Cinco y Zonas Aledañas. (345) ISLETAS Standar Fruit Co. (Empacadoras, Guanacaste, La Paz, y Santa Inés), (349) BONITO ORIENTAL, Carbonales, La Esperanza, La Polla, Antigual, El Plantel, Machones, Gas. Uno Bonito, El Feo, Plantaciones de Standar Fruit Co., Francia, Limoncito, Limón, Farallones, Icoteas, y Zonas Aledañas.