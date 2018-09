Así está el marcador en los primeros partidos de octavos de la Copa Presidente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los octavos de final de la Copa Presidente siguen este miércoles y los primeros en disputarse un pase a la siguiente etapa son Galaxy vs Olimpia, Atlético Esperanzano vs Platense y Estrella Roja vs Lobos UPN.

A esta hora de la tarde así están los marcadores:

Galaxy 0 - 1 Olimpia, el equipo merengue está en cuartos de final con un gol de Diego Reyes.



Estrella Roja perdió ante Lobos UPN con un marcador 4-2 a favor de los Lobos (el partido terminó empatado y se definió al ganador en tanda de penales).



Atlético Esperanzano 0- 1 Platense (Primer tiempo)



Vea además: Afición olimpista llegó a Roatán a apoyar al León

Esta noche se disputarán Real España vs Marathón, Deportivo Savio vs Juticalpa FC. Santos FC vs CD Vida y Yoro FC vs Atlético Limeño a las 7:00 p.m.

Los clasificados a cuartos de final

Parrillas One venció el martes al Real de Minas con un 2-0 y ya obtuvo su pase a la siguiente ronda.

Esta tarde Olimpia y Lobos UPN obtuvieron también su pase.

La final se realizará el 2 de noviembre del presente año.