El mensaje de Kendo Kaponi, desde prisión, para Daddy Yankee

SAN JUAN, PUERTO RICO.- El reguetonero Kendo Kaponi utilizó sus redes sociales para enviarle un amigable mensaje a Daddy Yankee y a sus demás colegas Pacho Antifeka y Bad Bunny por su nuevo éxito.



El cantante del género urbano, preso por haber golpeado y luego robado a un hombre en Florida, dijo estar agradecido con el intérprete de Dura y aseguró que es el artista más impotente de Latinoamérica.



Asimismo, saludó a sus compañeros que promocionan el sencillo "Como soy" junto a Yankee.



Este fue el mensaje en su cuenta de Instagram:

"Aquí apoyando a uno de los mío personal @pacho_alqaedas en su tema “COMO SOY” junto a @badbunnypr. Los ingenieros liricales montando las verdaderas barras de construcción #DaddyYankee #Pacho #BadBunny #FreeKendo.



Que la vida me allá quitado cosas que tanto ame, que la vida me pague con muerte y desolación, cada acto que hice por lealtad o por amor, nunca lo he encontrado justo aunque si quizás con un propósito y en este camino desbaratado.. uso de gasolina, cosas cómo estás... ver cómo la vida premia a las pocas cosas que amo, el negro de casa, el pirata, el tuerto, san buenon, el humilde, el suelto, el sin ribersa, el que un día se paro de frente a mi para demostrarme que la vida da hermanos que la sangre no puede dar, parándose de frente a mi contra un pueblo a decir "Y si esta noche se muere el nos morimos los dos" y yo estando mal.



Mi negro si supieras por tantas cosas por las que te amo y te agradezco, una sentencia no me daría para decírtelo aunque si nos toca, nos toca, usted sabe de eso. NACIMOS PARA SER LÍDERES A DENTRO O AFUERA DE LA PRISION, LÍDERES PORQUE JEFE PUEDE SER CUALQUIERA.



Te amo mucho y que nos den una más negro una más porque con una más nos va a bastar y sobrar para arreglar todo lo que se nos pasó.. si Eme te pudiera ver brillando así como ahora se hubiera sentido super orgullo de ti de eso estoy más que claro y con mucho orgullo reposteo en mi página el éxito de mi hermano de sangre @pacho_alqaedas junto @badbunnypr el conejo que los está marroniando con un cuerno de chivo y @daddyyankee el que a demostrado que no es el con todo si no todos con el Daddy.



Estoy bien agradecido contigo y lo sabes porque contra la pared es que se ve quienes son los que se rompen y quienes no y aquí tienes en tu equipo el gladiador de las letras que nunca nadie a oído, el compositor, el rapero más fuerte que a nacido en la historia del rap en Latino América, el protagonista y el antagonista de la única historia que los hijos de nuestros hijos van hablar.. Contigo hasta que el reloj se dentenga. Que saben ustedes de pelear por un menudo con una crakera. #Freeyo".

